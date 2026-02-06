கோலாலம்பூர்: நிலப் பொதுப் போக்குவரத்து நிறுவனம் மூலம், கனரக வாகன ஓட்டுநர்கள் குறித்த ஒருங்கிணைந்த அமைப்புகளுக்கிடையிலான தரவுத்தளத்தை உருவாக்க மலேசிய அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. இது மிகவும் பயனுள்ள அமலாக்கத்தையும் கண்காணிப்பையும் செயல்படுத்துகிறது.
ஓட்டுநர்களின் கடந்த கால பதிவுகளை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே அடையாளம் கண்டு, மீண்டும் மீண்டும் குற்றப் புரிபவர்கள் தொடர்ந்து செயல்படுவதைத் தடுப்பதே இதன் அணுகுமுறை என்று போக்குவரத்து துணை அமைச்சர் ஹஸ்பி ஹபிபுல்லா கூறினார்.
“தரவுப் பகிர்வைச் செயல்படுத்துவதே இதன் நோக்கங்களில் ஒன்று. மேம்பட்ட மின்னிலக்கத் தொழில்நுட்பத்துடன், இவை அனைத்தையும் செய்ய முடியும். அங்கு நாம் தரவை ஒன்றிணைத்து பகிர்ந்து கொள்ள முடியும்,” என்று வியாழக்கிழமை நாடாளுமன்றத்தின் நடந்த சிறப்பு மன்ற அமர்வின்போது கோபெங் உறுப்பினர் டான் கார் ஹிங் எழுப்பிய கனரக வாகனத் துறையில் கடந்தகால பதிவுகள் குறித்த பிரச்சினைக்குப் பதிலளித்தபோது அவர் கூறினார்.
தரவு ஒருங்கிணைப்பு, ஏற்கெனவே உள்ள ஓட்டுநர்கள், புதிய பணியாளர்களின் பின்னணியை அதிகாரிகள் சரிபார்க்க அனுமதிக்கும். இதன் மூலம் அதிக இலக்கு அமலாக்கம், தலையீட்டை ஆதரிக்கும் என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
ஓட்டுநர்கள் மீது மட்டுமே பொறுப்பைச் சுமத்துவதைத் தாண்டி, ஓட்டுநர்கள் பணிபுரியும் ஓட்டுநர்களின் ஒழுக்கம், பதிவுகள், தகுதிகளைத் தீவிரமாகக் கண்காணிப்பதை உறுதிசெய்யவும், முந்தைய போக்குவரத்துக் குற்றங்களுடன் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் வாகனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட தொடர்ச்சியான சம்பவங்களைத் தடுக்கவும், கனரக வாகன உரிமையாளர்களைப் பொறுப்பேற்க வைக்கும் என்றும் திரு ஹஸ்பி கூறினார்.
“நீங்கள் ஓட்டுநருக்கு பணம் செலுத்துகிறீர்கள். ஓட்டுநரை ஈடுபடுத்துகிறீர்கள். உங்கள் ஓட்டுநரையும் கண்காணிக்க வேண்டும். இந்தத் தேவைகளுக்கு இணங்கத் தவறினால், கனரக வாகன உரிமையாளர்களின் உரிமங்களை இடைநீக்கம் செய்தல் அல்லது ரத்து செய்தல் உள்ளிட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும்,” என்று அவர் கூறினார்.
2023க்கும் 2025ஆம் ஆண்டுக்கு இடையில், 715 சரக்கு வாகன ஓட்டுநர் உரிமங்களும் 293 பொதுச் சேவை வாகன உரிமங்களும் இடைக்காலமாக ரத்துச் செய்யப்பட்டதாக சாலைப் போக்குவரத்துத் துறையின் புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன என்று திரு ஹஸ்பி கூறினார்.