வாஷிங்டன்: சிங்கப்பூரைத் தளமாகக் கொண்ட கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் நிறுவனமான மெகாஸ்பீட், என்விடியாவின் ஆசிய-பசிபிக் நட்பு நிறுவனம் மீதான வாஷிங்டனின் விசாரணை குறித்த தகவல்களை அமெரிக்க வர்த்தகத் துறையும் நீதித் துறையும் திங்கட்கிழமையன்று (நவம்பர் 16) வெளியிட்டன. இந்த விசாரணை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டதாக அத்துறைகள் தெரிவித்தன.
என்விடியாவின் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங், சீனப் பெண் தொழிலதிபரான ஆலிஸ் ஹுவாங்குடன் கள்ள உறவில் இருந்ததாக வெளியான செய்திகளைத் தொடர்ந்து மெகாஸ்பீட் நிறுவனம் தீவிர ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆலிஸ் ஹுவாங், மெகாஸ்பீட்டின் முன்னாள் உயர் நிர்வாகி ஆவார். மேலும் சீன உளவு முயற்சிகளுடன் அவருக்குத் தொடர்பு இருந்ததாக சில அமெரிக்க அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர்.
ஜென்சன் ஹுவாங் நவம்பர் 12ஆம் தேதியன்று என்விடியாவிலிருந்து பதவி விலகினார். இதுகுறித்து கருத்து கேட்பதற்காக ஆலிஸ் ஹுவாங்கை ராய்ட்டர்சால் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.
“சாத்தியமான, முக்கியமான பகுதி மின்கடத்திகள் திசைதிருப்பப்படுவதை முன்கூட்டியே கண்காணித்ததன் மூலம் சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாடுகளை அடையாளம் கண்ட பிறகு, வர்த்தகத் துறை 2024ல் மெகாஸ்பீட் மீது சாத்தியமான ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டு மீறல்கள் குறித்து ஒரு விசாரணையைத் தொடங்கியது,” என்று அந்த இரு அமைப்புகளும் ஒரு கூட்டு அறிக்கையில் தெரிவித்தன.
2025 மே மாதத்தில், வர்த்தகத் துறைப் புலனாய்வாளர்கள் மெகாஸ்பீடிற்கான நேரடி அல்லது மறைமுக விற்பனைகள் தொடர்பான பதிவுகளை என்விடியாவிடம் கோரினர். மேலும் 2025 ஜூன் மாதத்தில் என்விடியா மெகாஸ்பீடை தனது ‘விற்பனை செய்யக்கூடாத’ பட்டியலில் சேர்த்தது என்று அந்தக் கூட்டு அறிக்கை கூறியது.
வழக்கமான அலுவலக நேரங்களுக்கு வெளியே கருத்து தெரிவிக்குமாறு விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கைக்கு என்விடியா உடனடியாகப் பதிலளிக்கவில்லை.
அமெரிக்க முகவர்கள், சிங்கப்பூர் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, 2025 ஜூன் மாதத்தில் மெகாஸ்பீடில் நேரில் சென்று, இறுதிப் பயன்பாட்டுச் சோதனையை நடத்தினர். அத்துடன் அப்போது தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்த ஆலிஸ் ஹுவாங்கை நேர்காணல் செய்தனர் என்று வர்த்தக, நீதித் துறைகள் தெரிவித்தன.
இந்த அமலாக்க நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, மெகாஸ்பீட் நிறுவனத்திற்கு எதிரான குற்றவியல் விசாரணையில் நீதித்துறை முன்னிலை வகித்தது என்று அந்த அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.