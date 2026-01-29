அங்காரா: ஈரானில் ஏற்பட்டுள்ள அண்மைய நிகழ்வுகள் மற்றும் அமெரிக்காவுடனான பதற்றங்கள் குறித்து ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி, வெள்ளிக்கிழமை (ஜனவரி 30) அன்று துருக்கிக்கு வருகை மேற்கொண்டு, தனது சகாவான ஹக்கன் ஃபிடனுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார் என்று துருக்கிய வெளியுறவு அமைச்சு வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 29) அன்று தெரிவித்தது.
ஜனவரி 28ஆம் தேதி அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப், அணு ஆயுதங்கள் தொடர்பான ஒப்பந்தத்தை எட்டுமாறு ஈரானை வலியுறுத்தினார். இல்லையெனில், அமெரிக்காவின் அடுத்த தாக்குதல் மிகவும் மோசமாக இருக்கும் என்று அவர் எச்சரித்தார்.
திரு டிரம்ப் மத்திய கிழக்கிற்கு ஒரு போர்க்கப்பலை அனுப்பியுள்ளார். மேலும் அரசாங்க எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களைக் கொல்வதற்கு அல்லது அதன் அணுசக்தித் திட்டத்தை மீண்டும் தொடங்குவதற்கு எதிராக தெஹ்ரானுக்கு அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
ஜனவரியில் பெரிய போராட்டங்களைக் கொடூரமாக ஒடுக்கி, ஆயிரக்கணக்கானவர்களைக் கொன்ற அல்லது கைது செய்த தெஹ்ரான், அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் அவர்களை ஆதரிப்பவர்களுக்கு எதிராகப் பதிலடி கொடுக்கும் அச்சுறுத்தலுடன் பதிலளித்தது.
1979 புரட்சிக்குப் பின்னர் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய அமைதியின்மைக்கு ஈரானின் எதிரிகளான இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா மீது ஈரானிய அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
ஈரானில் ஏற்படும் முன்னேற்றங்களைத் துருக்கி உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருவதாகவும், ஈரானின் பாதுகாப்பு, அமைதி, நிலைத்தன்மை அங்காராவிற்கு ‘மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை’ என்றும் திரு ஃபிடான், திரு அராக்சியிடம் கூறுவார் என்று தகவல்கள் தெரிவித்தன.
ஈரான் மீதான எந்தவொரு ராணுவத் தாக்குதலுக்கும் துருக்கியின் எதிர்ப்பை திரு ஃபிடான் மீண்டும் வலியுறுத்துவார். மேலும் அத்தகைய நடவடிக்கை ‘உலகளாவிய அளவில் ஆபத்துகளை உருவாக்கும்’ என்று எச்சரிப்பார். மேலும் வாஷிங்டனுடனான பதற்றங்களைத் தீர்க்க உதவுவதில் துருக்கியின் ஆதரவை வழங்குவதாகவும் அந்த வட்டாரத் தகவல்கள் கூறின.