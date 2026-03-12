வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி 28 அன்று ஈரான்மீது நடத்திய முதல்நாள் தாக்குதலில் மினாப் நகரில் ஒரு பெண்கள் பள்ளியும் உள்ளடங்கும்.
அத்தாக்குதலில் பல மாணவிகள் கொல்லப்பட்டனர். தாக்குதல் குறித்து ராணுவ விசாரணை நடத்தப்படும் என்று மாரச் 5ல் அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். ஆரம்பக்கட்ட விசாரணைகள் அமெரிக்க ராணுவமே அதனைச் செய்தது என்ற சந்தேகம் எழுந்தது.
காலாவதியானப் பழைய உளவுத் தரவுகளைக் கொண்டு அமெரிக்க ராணுவம் செயல்பட்டதால், தவறுதலாக பள்ளியின் மீது தாக்குதல் நடந்ததாக ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனத்திடம் புதன்கிழமை (மார்ச் 11) அந்த விசாரணை பற்றிய விவரம் அறிந்த இருவர் தெரிவித்துள்ளனர்.
பல ஆண்டுகளாக அமெரிக்கா நடத்திவரும் ராணுவ நடவடிக்கைகளில் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் கொல்லப்பட்ட மிகவும் மோசமான சம்பவமாக இது கருதப்படுகிறது.
இதுவரை வெளியான காணொளிகளில் அமெரிக்காவின் ‘டோமாஹாக்’ போர் விமானம் அப்பகுதியைத் தாக்குவது தெரிவதாக ராணுவ நிபுணர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். ஆனால் அந்தத் துயரச் சம்பவம் எவ்வாறு நடந்தது என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை.
அமெரிக்கத் தற்காப்பு அமைச்சு விசாரணை தொடர்கிறது என்பதை மட்டும் தெரிவித்து, எவ்வித கருத்தையும் வெளியிடவில்லை.
அந்தத் தாக்குதலில் 150 மாணவிகள் மரணமடைந்ததாக ஈரானின் ஐக்கிய நாட்டு சபைக்கான தூதர் அலி பஹ்ரெய்னி கூறினார்.