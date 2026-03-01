Home
quick-news-icon
பட்ஜெட் 2026 செய்திகள்toggle-button-chevie

ஈரான் ஆட்சியின் முப்பதாண்டு இரும்புப் பிடி முடிவுற்றது

ஈரான் ஆட்சியின் முப்பதாண்டு இரும்புப் பிடி முடிவுற்றது

2 mins read
வன்முறையில் நிகழ்ந்துள்ள அயத்துல்லா அலி காமெனியின் திடீர் மறைவு அவ்வட்டாரத்தில் வெற்றிடத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
475a67d4-247c-4de6-b188-7e6d96a4e9df
கடந்த 1989ஆம் ஆண்டுமுதல் ஈரானை ஆட்சி செய்த அயத்துல்லா அலி காமெனி மறைந்ததை அறிந்து அந்நாட்டு மக்கள் வருத்தம் தெரிவிக்க தலைநகர் டெஹ்ரானில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (மார்ச் 1) திரண்டுள்ளனர். - படம்: ஏஎஃப்பி
multi-img1 of 3

டெஹ்ரான்: ஈரானை 30 ஆண்டுகாலமாக இரும்புக் கரங்கள் கொண்டு ஆட்சி செய்த அயத்துல்லா அலி காமெனி அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் சனிக்கிழமை (பிப்ரவரி 28) நடத்திய முதல்நாள் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார்.

உலகில் மிகவும் நீண்ட காலம் பதவி வகித்தோரில் 86 வயதான அவரும் ஒருவர். ஈரானின் வடகிழக்கு நகரான மஷத்தில் 1939ஆம் ஆண்டு பிறந்த அவரது மறைவை ஈரானின் அதிகாரபூர்வ தொலைகாட்சி உறுதி செய்துள்ளது.

அவர் உயிரிழந்ததை அறிந்து தலைநகர் டெஹ்ரானில் உள்ள மஸ்ஜித் அஸ்கரிபுர் பள்ளிவாசலைச் சுற்றிப் பல்லாயிரக்கணக்கில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (மார்ச் 1) மக்கள் திரண்டுள்ளனர்.

கடந்த 1979ஆம் ஆண்டில் நடந்த இஸ்லாமியப் புரட்சிக்குப் பிறகு ஈரானில் இதுவரை இரண்டே தலைவர்கள் பதவி வகித்துள்ளனர்.

முதலாமவரான புரட்சிக்கு வித்திட்ட அயத்துல்லா ருஹொல்லா கொமெய்னி, 1979ஆம் ஆண்டு முதல் 1989ஆம் ஆண்டில் அவர் இறக்கும்வரை ஆட்சி செய்தார்.

அவருக்குப் பிறகு பதவியேற்றவரே அயத்துல்லா அலி காமெனி. ஈரானின் தலைவர் நாட்டில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பொறுப்புகளைத் தம்வசம் கொண்டுள்ளவர் ஆவார்.

ஈரானின் அரசாங்கத்துக்கும் ராணுவத்துக்கும் புரட்சிக் காவல் படைக்கும் அவரே தலைவர். அயத்துல்லா அலி காமெனி ஒரு சர்வாதிகாரி என்று பார்க்கப்படாவிட்டாலும் பல முக்கிய அரசாங்க அமைப்புகளுக்கு நடுவே அரசியல் முடிவுகளை இறுதியாக எடுக்கும் கடமை அவரிடம் இருந்தது.

அரசின் பொது அலுவலகங்களின் அதிகாரிகளை அவரே நியமனம் செய்தார். காமெனி இல்லாத அரசாங்கத்தை இளம் ஈரானியர்கள் இதுவரை கண்டதில்லை.

தொடர்புடைய செய்திகள்
சிங்கப்பூர் வெளியுறவு அமைச்சின் கட்டடம்

சமரசப் பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வி: வெளியுறவு அமைச்சு வருத்தம்

கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 23ல் தொலைக்காட்சியில் ஈரானியத் தலைவர் அயத்துல்லா அலி காமெனி உரையாற்றும் படம்.

ஈரானியத் தலைவர் அயத்துல்லா அலி காமெனி கொல்லப்பட்டார்

அவரது ஆட்சியில் பல அதிபர்கள் பதிவியில் இருந்தாலும் வெளிநாடுகளில் அவர்கள் பிரபலம் அடைந்திருக்கலாம். ஆனால் உள்நாட்டில் அயத்துல்லா காமெனியே அனைத்து முடிவுகளையும் எடுத்துவந்தார்.

அவரின் அசைவுகள் அனைத்தையும் அரசின் தொலைகாட்சி ஒளிபரப்பிக்கொண்டே இருந்தது. பொது இடங்களிலும் கடைத்தொகுதிகளிலும் பெரிய விளம்பரப் பதாகைகளில் அவரின் உருவப் படங்கள் வெகுவாக அலங்கரித்த வண்ணம் இருந்தன.

வன்முறையில் நிகழ்ந்துள்ள அவரது இந்த திடீர் மறைவு அவ்வட்டாரத்தில் வெற்றிடத்தை உருவாக்கியுள்ளது. நிச்சயமற்ற சூழலில் ஈரானிலும் மத்தியக் கிழக்கிலும் எதிர்காலத்தை அவரது மரணம் கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
ஈரான்மரணம்போர்வன்முறைஅரசியல்எதிர்காலம்கேள்வி