துபாய்: பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகளின் ஒப்புதலைப் பொறுத்து, துபாய்க்கும் டெல் அவிவ் நகருக்கும் இடையிலான ஃபிளைதுபாய் விமானச் சேவைகளை மீண்டும் தொடங்க இஸ்ரேலியப் போக்குவரத்து அமைச்சர் மிரி ரெகெவ் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் என்று அந்நாட்டின் போக்குவரத்து அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
இஸ்ரேலியப் போக்குவரத்து அமைச்சின் தலைமை இயக்குநர் மோஷே பென் ஜாகென் ஐக்கிய அரபுச் சிற்றரசுகளுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர் ரெகெவ் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக அந்நாட்டு அமைச்சு திங்கட்கிழமையன்று (நவம்பர் 23) வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி, துபாயிலிருந்து டெல் அவிவ் நோக்கிச் சென்ற ஃபிளைதுபாய் விமானத்தை, ஓமான் நாட்டைச் சேர்ந்த துணை விமானி ஹமாம் அல் ஹம்மாமி என்பவர் விபத்துக்குள்ளாக்க முயன்றதாகக் கூறப்படும் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, டெல் அவிவ் நகருக்கான ஃபிளைதுபாய் விமானச் சேவைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன.
இஸ்ரேலின் பென் குரியன் விமான நிலைய முனையத்தின் மீது விமானத்தை மோதச் செய்து தற்கொலைத் தாக்குதல் நடத்த சந்தேக நபர் திட்டமிட்டிருந்ததாகவும் தலைமை விமானியால் அந்த முயற்சி முறியடிக்கப்பட்டதாகவும் ஐக்கிய அரபுச் சிற்றரசுகளின் அரசாங்கத் தலைமைச் சட்ட அதிகாரி விவரித்துள்ளார்.
அந்த விமானம் சவூதி அரேபியாவில் பாதுகாப்பாகத் தரையிறங்கியது. அதில் பயணம் செய்த 174 பேரில் பெரும்பாலானோர் இஸ்ரேலியக் குடிமக்கள்.