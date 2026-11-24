என்விடியா (Nvidia) நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கடந்த வாரம் சரிவைச் சந்தித்த சிங்கப்பூர் மற்றும் ஆசியத் தொழில்நுட்பப் பங்குகள் செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 24) கணிசமான ஏற்றம் கண்டன.
தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பதவியிலிருந்து விலகிய இரண்டு வாரங்களுக்குள், கலிபோர்னியாவின் சாண்டா கிளாராவில் உள்ள என்விடியா தலைமையகத்திற்கு அவர் திங்கட்கிழமை திரும்பினார்.
தனது அடையாளமான கறுப்புத் தோல் மேலங்கியை அணிந்திருந்த 63 வயதான அவர், “இரண்டாவது முறையாக நான் இன்னும் சிறந்த தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக இருப்பேன்,“ என்று தம்மை ஆரவாரத்துடன் வரவேற்ற ஊழியர்களிடம் உறுதியளித்தார்.
ஹுவாங்கின் மீள்வருகைக்குப் பக்கபலமாக இருந்த அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் அவரைப் புகழ்ந்து தள்ளினார். சக தொழில்நுட்ப ஆளுமையான எலோன் மஸ்க்கும் அவரது வருகையைப் பாராட்டினார். என்விடியா பங்குகள் 31.5 விழுக்காடு உயர்ந்து, வோல் ஸ்ட்ரீட் பங்குச் சந்தையின் பரவலான எழுச்சிக்கு வித்திட்டன.
முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாம் இணைந்து நிறுவிய சில்லு தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் தலைமைப் பொறுப்பில் ஹுவாங் விரைவாக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டிருப்பது வாஷிங்டன், பங்குச் சந்தைகள், செயற்கை நுண்ணறிவுத் (ஏஐ) துறை, புவிசார் அரசியல் ஆகியவற்றில் அவர் கொண்டுள்ள செல்வாக்கை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
சீன உளவாளி எனச் சந்தேகிக்கப்படும் சிங்கப்பூரின் மெகாஸ்பீட் இன்டர்நேஷனல் நிறுவன அதிகாரி ஆலிஸ் ஹுவாங், என்விடியா அதிகாரி ஒருவருடனான திருமணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட உறவுகள் அம்பலமானதைத் தொடர்ந்து, ஹுவாங் நவம்பர் 12ஆம் தேதி பதவி விலகினார். இது ஏஐ முதலீடுகள் குறித்த கவலைகளுடன் இணைந்து உலகப் பங்குச் சந்தைகளில் பெரும் வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
அடுத்த வாரம் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் ஹுவாங் சாட்சியமளிக்கவுள்ள நிலையில், டிரம்பின் தலையீட்டிற்கு இரு கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஹுவாங்கின் வருகையால் அமெரிக்காவின் நாஸ்டாக் குறியீடு 6.5 விழுக்காடும், என்விடியா பங்குகள் 31 விழுக்காட்டிற்கு மேலும் உயர்ந்தன. இதன் எதிரொலியாக, தைவான் பங்குச் சந்தை 9 விழுக்காடும், தென் கொரியாவின் கோஸ்பி 6.5 விழுக்காடும், ஜப்பானின் நிக்கேய் 3.5 விழுக்காட்டிற்கு மேலும் உயர்ந்தன.
சிங்கப்பூரில் நவம்பர் 24 காலை 11.25 மணி நிலவரப்படி, மி மெட்டீரியல் 20%, பிசி பார்ட்னர் 9.9%, ஏஇஎம் 6.3%, ஃபிரெங்கன் 5.8%, யுஎம்எஸ் 5%, சிஎஸ்இ குளோபல் 2.6% மற்றும் எஸ்டி இன்ஜினியரிங் கிட்டத்தட்ட 2% உயர்ந்தன.
செயற்கை நுண்ணறிவுத் (ஏஐ) துறை, அமெரிக்கப் பொருளியலில் என்விடியா கொண்டுள்ள முக்கியப் பங்கின் காரணமாகவே ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் தலைமைப் பொறுப்பிற்குத் திரும்பியுள்ளார்.
ஏஐ முதலீடுகளைத் திரட்டுவதிலும், மெட்டா, ஸ்பேஸ்எக்ஸ், ஓபன்ஏஐ போன்ற நிறுவனங்களுக்குச் சில்லுகளை விற்று அவற்றுக்குக் கடன் மற்றும் நேரடி முதலீடுகள் வழங்கும் ‘சுழற்சி நிதியுதவி’ கட்டமைப்பை உருவாக்குவதிலும் அவர் முக்கியப் பங்காற்றினார்.
ஹுவாங் இல்லாவிட்டால் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் பறிபோகும் என எலோன் மஸ்க் கூறியிருந்தார். என்விடியாவின் செலவினங்கள் குறைந்தால், அது பிற நிறுவனங்களையும் அமெரிக்கா-சீனா இடையிலான ஏஐ போட்டியையும் கடுமையாகப் பாதிக்கும்.