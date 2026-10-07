பெட்டாலிங் ஜெயா: 16வது மலாக்கா மாநிலத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நாளாக நவம்பர் 14ஆம் தேதியைத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி மாநிலச் சட்டமன்றம் கலைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வேட்புமனுத் தாக்கல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையத் தலைவர் ரம்லான் ஹருன் தெரிவித்தார்.
முன்கூட்டியே வாக்களிப்பதற்கான நாளாக நவம்பர் 10ஆம் தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மலாக்கா சட்டமன்றத்தில் 28 இடங்கள் உள்ளன. 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மாநிலத் தேர்தலில் 21 இடங்களைக் கைப்பற்றியதன் மூலம், பாரிசான் நேஷனல் கூட்டணி முந்தைய மாநில அரசாங்கத்தை அமைத்தது.
பக்கத்தான் ஹரப்பான் கூட்டணி ஐந்து இடங்களையும் பெரிக்கத்தான் நேஷனல் கூட்டணி இரண்டு இடங்களையும் வென்றன.
இத்தேர்தலில் மொத்தம் 687,697 பேர் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றுள்ளதாக ரம்லான் ஓர் அறிக்கையில் தெரிவித்தார். அவர்களில் 675,166 பேர் சாதாரண வாக்காளர்கள், 9,769 பேர் ராணுவப் பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கைத் துணைவர்கள், 2,762 பேர் காவல்துறைப் பணியாளர்கள்.
தேர்தல் பணிகளை 11,175 பணியாளர்கள் மேற்கொள்வார்கள் என்றும் 50 வாக்குப்பதிவுப் பிரிவுகளைக் கொண்ட முன்கூட்டியே வாக்களிக்கும் 31 நிலையங்களும், 1,213 வாக்குப்பதிவுப் பிரிவுகளைக் கொண்ட 240 சாதாரண வாக்குப்பதிவு நிலையங்களும் அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.
மொத்தத்தில், 1,263 வாக்குப்பதிவுப் பிரிவுகளைக் கொண்ட 271 வாக்குப்பதிவு நிலையங்கள் செயல்படும்.
இத்தேர்தலை நடத்துவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செலவு 28.45 மில்லியன் ரிங்கிட் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
28 மாநிலத் தொகுதிகளிலும் உள்ள அனைத்து வாக்குப்பதிவு நிலையங்களின் வாக்குப்பதிவுப் பிரிவுகளுக்கும், ‘ஆப்டிகல் கேரக்டர் ரெகக்னிஷன்’ தொழில்நுட்பம் சார்ந்த வாக்காளர் வருகைப் பதிவு முறையின் முன்னோடிச் செயல்பாட்டை விரிவுபடுத்தவுள்ளதாக ரம்லான் தெரிவித்தார்.
மலாக்கா மாநிலத் தேர்தல் செயல்முறையை, வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் நாள் முதல் தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் நாள்வரை கண்காணிப்பதற்கு, அரசு அமைப்புகள், அரசு சாரா அமைப்புகளைச் சார்ந்தோரைத் தேர்தல் பார்வையாளர்களாகப் பங்கேற்கத் தேர்தல் ஆணையம் அழைப்பு விடுத்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.