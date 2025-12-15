கோலாலம்பூர்: சர்ச்சைக்குரிய எல்லைகளில் உள்ள அனைத்து விரோதப் போக்குகளையும் நிறுத்தும் முயற்சியில், தாய்லாந்துக்கும் கம்போடியாவிற்கும் இடையிலான பதற்றங்களைத் தணிக்கும் முயற்சிகளை மலேசியா ஒருங்கிணைத்து வருவதாக மலேசியப் பிரதமர் அன்வார் இப்ராகிம் தெரிவித்துள்ளார்.
நிலைமை சீராகும் வகையில், டிசம்பர் 16ஆம் தேதி திட்டமிடப்பட்டிருந்த ஆசியான் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தைச் சிறிது காலம் ஒத்திவைக்குமாறு இரு நாடுகளும் கேட்டுக்கொண்டதாக திரு அன்வார் கூறினார்.
அந்தக் கூட்டம் டிசம்பர் 22ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக மலேசிய வெளியுறவு அமைச்சு ஓர் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
“நாங்கள் இன்னும் முயற்சிகளை ஒருங்கிணைத்து கண்காணித்து வருகிறோம். செவ்வாய்க்கிழமை (டிசம்பர் 16) திட்டமிடப்பட்டிருந்த வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தைச் சிறிது ஒத்திவைக்க அவர்கள் கேட்டுள்ளனர். எனவே விஷயங்களை ஒழுங்குபடுத்த நாங்கள் கூட்டத்தை ஒத்திவைத்துள்ளோம். ஆனால் சண்டையை நிறுத்துமாறு நாங்கள் தொடர்ந்து வேண்டுகோள் விடுத்து வருகிறோம். இது மிகவும் முக்கியமானது. நான் அவர்களுடன் கிட்டத்தட்ட நாள்தோறும் தொடர்பில் இருக்கிறேன்,” என்று அவர் திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 15) அன்று செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப், இரு தரப்பினரும் புதிய போர்நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டதாக கூறிய இரண்டு நாள்களுக்குப் பிறகு, டிசம்பர் 14ஆம் தேதி, சர்ச்சைக்குரிய எல்லைப் பகுதியின் கடலோரப் பகுதிகளுக்குச் சண்டை பரவுவதால், கம்போடியாவிற்கு எரிபொருள் ஏற்றுமதியைத் தடுப்பது குறித்து பரிசீலிப்பதாக தாய்லாந்து ராணுவம் அறிவித்தது.
தாய்லாந்தின் முன்மொழியப்பட்ட எரிபொருள் தடை குறித்து கேட்டதற்கு, பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக திரு அன்வார் கூறினார்.
“நாங்கள் இன்னும் நிலைமையை அமைதிப்படுத்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறோம். இது மிகவும் கடினமாக உள்ளது,” என்று அவர் கூறினார்.
இதற்கிடையே, எட்டு நாள்கள் நீடித்த கடுமையான சண்டைக்குப் பிறகு கம்போடிய ராக்கெட் தாக்குதலில் பொதுமக்களில் ஒருவர் உயிரிழந்ததாகத் தாய்லாந்து அறிவித்துள்ள நிலையில், போர் நிறுத்தத்திற்கான எந்த திட்டமும் இல்லை என்று தாய்லாந்தின் தற்காலிகப் பிரதமர் அனுட்டின் சார்ன்விரக்குல் கூறியுள்ளார்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
“நேற்று (சனிக்கிழமை) இரவு 10 மணி நிலவரப்படி, நமது எதிரியுடன் போர் நிறுத்தம் செய்வதற்குத் தாய்லாந்து அரசாங்கத்திடம் எந்த திட்டமோ ஒப்பந்தமோ இல்லை,” என்று டிசம்பர் 14ஆம் தேதி திரு அனுட்டின் ஒரு பேஸ்புக் பதிவில் கூறினார்.
“தாய்லாந்தின் நிலம், மக்களின் ஒருமைப்பாட்டைப் பாதுகாக்கவும், கட்டிக்காக்கவும், நிலைநிறுத்தவும் நாங்கள் உறுதியுடன் உறுதியாக இருக்கிறோம்,” என்று திரு அனுட்டின் தெரிவித்தார்.