கோலாலம்பூர்: அமெரிக்க நிர்வாகத்தின் உலகளாவிய வரிகளைக் குறைக்க அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்காவில் அண்மைய சட்ட மற்றும் கொள்கை முன்னேற்றங்களை, மலேசியா உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருவதாக முதலீடு, வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் ஜோஹாரி கனி தெரிவித்தார்.
அமெரிக்காவுடன் பரஸ்பர வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் மலேசியா கையெழுத்திட்டுள்ளதாகவும், ஆனால் அதை இன்னும் அங்கீகரிக்கவில்லை என்றும் அண்மைய முன்னேற்றங்களின் தாக்கங்களை மலேசிய அரசாங்கம் கவனமாக மதிப்பீடு செய்து வருவதாகவும் திரு ஜோஹாரி கூறினார்.
அமெரிக்காவின் முந்தைய அறிக்கைகளின் அடிப்படையில், ஒருதலைப்பட்ச வரிகள் உட்பட வர்த்தக நடவடிக்கைகளை விதிக்க வாஷிங்டனுக்கு இன்னும் பிற சட்ட வழிகள் உள்ளன என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
“அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் அண்மையில் அறிவித்த தற்காலிக 10 விழுக்காட்டு வரியின் நோக்கம் மற்றும் தாக்கத்தை மலேசியாவும் ஆய்வு செய்து வருகிறது.
“இந்தக் கட்டத்தில், இந்த நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படும், கூடுதல் மாற்றங்கள் பின்பற்றப்படுமா என்பது குறித்து மேலும் தெளிவுக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம்,” என்று அவர் சனிக்கிழமை (பிப்ரவரி 21) அன்று ஓர் அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.
மலேசியாவின் மிக முக்கியமான வர்த்தகப் பங்காளிகளில் ஒன்றாக அமெரிக்கா தொடர்ந்து உள்ளது என்று திரு ஜோஹாரி வலியுறுத்தினார்.
மலேசியா வெளிப்படையான, விதிகள் சார்ந்த வர்த்தகத்தைத் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தும் அதே வேளையில், நிலையான மற்றும் கணிக்கக்கூடிய வர்த்தகச் சூழலைப் பராமரிக்கும் என்றும் அவர் கூறினார்.
மலேசிய ஏற்றுமதியாளர்கள், வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள், நாட்டில் செயல்படும் வர்த்தகங்கள், நாடு முழுவதிலும் உள்ள ஊழியர்களின் நலன்களை அரசாங்கம் பாதுகாக்கும் என்றும் திரு ஜோஹாரி மேலும் கூறினார்.
“அதேவேளையில், மலேசியா தனது வர்த்தக உறவுகளைப் பன்முகப்படுத்தி, வளர்ந்து வரும் உலகளாவிய வர்த்தக நிலப்பரப்பின் மத்தியில் மீள்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக வட்டார மற்றும் பலதரப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும். அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவுடன் வலுவான இருதரப்பு உறவுகளையும் பாதுகாக்கும்,” என்று அவர் கூறியதாக தி ஸ்டார் வெளியிட்ட செய்தி தெரிவிக்கிறது.