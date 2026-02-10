கோலாலம்பூர்: டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனலின் 2025 ஊழல் புலனுணர்வு குறியீட்டில் (சிபிஐ) மலேசியா தனது நிலையை மேம்படுத்தி, முந்தைய ஆண்டு 57வது இடத்திலிருந்து 54வது இடத்திற்கு உயர்ந்துள்ளது.
பொதுத்துறை ஊழலின் உணரப்பட்ட நிலைகளின் அடிப்படையில், 0 (அதிக ஊழல்) முதல் 100 (மிகவும் சுத்தமானது) வரையிலான அளவைப் பயன்படுத்தி, சிபிஐ 182 நாடுகளைத் தரவரிசைப்படுத்துகிறது.
2024 மற்றும் 2023 இரண்டிலும், 50ஆக இருந்த மலேசியா கடந்த ஆண்டு 52 புள்ளிகளைப் பெற்றது.
பல ஆண்டுகளாகத் தேக்க நிலையில் இருந்த மதிப்பெண்களுக்குப் பிறகு அண்மைய முடிவுகள் முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கின்றன. 2022ல் 47 புள்ளிகள், 2021ல் 48 புள்ளிகள், 2020ல் 51 புள்ளிகள் என பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்று மக்கள் ஓசை நாளிதழின் செய்தி குறிப்பிடுகிறது.