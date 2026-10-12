மலேசியா - ஜோர்தான் உறவு மேலும் வலுப்பெறும்: மாமன்னர் நம்பிக்கை

கோலாலம்பூர்: வர்த்தகம், முதலீடு, கல்வி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் மலேசியாவுக்கும் ஜோர்தானுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு, இருநாட்டு மக்களின் பரஸ்பர நன்மைக்காக மேலும் வலுவடையும் என்று மலேசிய மாமன்னர் சுல்தான் இப்ராகிம் இஸ்கந்தர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக்டோபர் 11) முதல் மலேசியாவுக்கு இரண்டு நாள் அதிகாரபூர்வப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஜோர்தானிய மன்னர் அப்துல்லாவை வரவேற்றுப் பேசிய மாமன்னர் இப்ராகிம், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவும் நீண்டகால நட்புறவானது பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட விழுமியங்கள், பரஸ்பர மரியாதை, இருநாடுகளின் அரச அமைப்புகளையும் பாரம்பரியத்தையும் பேணிப் பாதுகாக்கும் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.
திங்கட்கிழமையன்று (அக்டோபர் 12) இரு மன்னர்களும் தங்களது ராணுவப் பயிற்சி அனுபவங்களின் மூலம் வளர்த்துக்கொண்ட தனிப்பட்ட பிணைப்பு, தங்களது நட்புக்கு ஒரு சிறப்புப் பரிமாணத்தைச் சேர்த்துள்ளதாக மாமன்னர் இப்ராகிம் குறிப்பிட்டார்.
பொருளியல் ஒத்துழைப்பு குறித்து பேசிய மாமன்னர், சமையல் எண்ணெய் மற்றும் ஹலால் பொருள்கள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான விரிவடைந்து வரும் வர்த்தக உறவுக்குப் பங்களித்து வருவதால், இருதரப்பு வர்த்தகத்தின் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியை வரவேற்பதாகக் கூறினார்.
மலேசியாவின் நிறுவப்பட்ட ஹலால் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு ஜோர்தானின் உத்திபூர்வ இருப்பிடத்துக்குப் பூர்த்திசெய்யும் வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது என்றும் மலேசியாவின் உத்திபூர்வ நிலையும் விரிவடைந்து வரும் தொழில்துறை அடித்தளமும் ஜோர்தானிய முதலீட்டுக்கு நல்வாய்ப்புகளை அளிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
வர்த்தகங்களுக்கு இடையிலான வலுவான தொடர்புகள் பொருளியல் ஒத்துழைப்பை மேலும் மேம்படுத்தி, இரு நாட்டு மக்களுக்குமான உறுதியான நன்மைகளை வழங்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
கல்வித் துறையைப் பொறுத்தமட்டில், மலேசிய மற்றும் ஜோர்தானிய மாணவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் இவ்விரு நாடுகளுக்குச் சென்று தங்களது கல்வியைத் தொடர்வது உட்பட ஒத்துழைப்பில் ஏற்படும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தை மாமன்னர் இப்ராகிம் வரவேற்றார்.
அத்துடன், மலேசியத் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்புத் திட்டத்தின்கீழ் ஜோர்தானிய அதிகாரிகளுக்குப் பயிற்சி மற்றும் அறிவாற்றல் பகிர்வுத் திட்டங்களில் பயன்பெறும் வாய்ப்புகளையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.