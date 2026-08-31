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மலேசிய தேசிய தினக் கொண்டாட்டம்:முக்கியச் சுற்றுலாத் தலங்களை வெளிப்படுத்திய அலங்கார ஊர்திகள்

மலேசிய தேசிய தினக் கொண்டாட்டம்:முக்கியச் சுற்றுலாத் தலங்களை வெளிப்படுத்திய அலங்கார ஊர்திகள்

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மலேசியாவில் தேசிய தினக் கொண்டாட்டம் வண்ணமயமாகக் கொண்டாடப்பட்டுள்ளது. - படம்: த ஸ்டார்
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கோலாலம்பூர்: மலேசியாவின் தேசிய தினக் கொண்டாட்டம் திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 31) காலை கோலாகலமாகத் தொடங்கியது.

இந்தக் கொண்டாட்டத்தில் மலேசியாவின் முக்கியச் சுற்றுலாத் தலங்களை வெளிப்படுத்திய வண்ணமயமான அலங்கார ஊர்திகள் அணிவகுத்துச் சென்றன.

தேசிய, இயற்கை பாரம்பரியமும் இதில் பிரமிக்க வைக்கும் வகையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன என்று த ஸ்டார் ஊடகம் தகவல் தெரிவித்தது.

அலங்கார ஊர்திகளில் மலேசிய மழைக்காடுகளின் மறுவடிவமைப்புகளும், கொடிகளுக்கு இடையே வீற்றிருக்கும் மலேசிய தேசியப் பறவையான ‘ஹோர்ன்பில்’ உருவமும் இடம்பெற்றிருந்தன.

ஊர்திகள் கினபாலு மலை போன்ற மலேசியாவின் மிகவும் பிரபலமான இயற்கை சுற்றுலாத் தலங்கள் பலவற்றையும் வெளிப்படுத்தின.

‘விசிட் மலேசியா 2026’ பிரசாரத்தின் அதிகாரபூர்வச் சின்னங்களான விரா, மன்ஜா இரண்டும் பெரிய ஊர்தி ஒன்றில் இருந்து பொதுமக்களை நோக்கி கையசைத்துக் கொண்டே சென்றன.

இது மக்களிடையே பேராரவாரத்தை எழுப்பியது.

முன்னதாக, முக்கிய விருந்தினர்களான மலேசிய மாமன்னர் சுல்தான் இப்ராகிம், மலேசிய அரசியார் ராஜா ஸரித் சோஃபியா இருவரின் வருகையைத் தொடர்ந்து, 2026 தேசிய தினக் கொண்டாட்ட அணிவகுப்பு அதிகாரபூர்வமாகத் தொடங்கியது.

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அதன் பின்னர் சுல்தான் இப்ராகிம் அணிவகுப்பைப் பார்வையிட்டார்.

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அதனைத் தொடர்ந்து தேசிய தினக் கொண்டாட்டத்தின் பல அங்கங்கள் தொடர்ந்தன.

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தேசிய தினம்மலேசியாஅன்வார்மாமன்னர்

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