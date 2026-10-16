சிரம்பான்: எல்லை தாண்டிய புகைமூட்டத்தைக் கையாள மலேசியா, இந்தோனீசியாவுடன் தொடர்ந்து அரசதந்திர வழிமுறைகளையும் ஆசியான் கூட்டமைப்பு நடைமுறைகளையும் கையாளும் என்று மலேசிய வெளியுறவு அமைச்சர் முகம்மது ஹசான் தெரிவித்துள்ளார்.
மக்களின் கவலைகளுக்கும் சுகாதாரத்துக்கும் முன்னுரிமை வழங்கும், கட்டங்கட்டமாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள அணுகுமுறையைப் (phased approach) பின்பற்றி அவ்வாறு செய்யப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
அண்டை நாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட, சர்ச்சை ஏற்படுத்தக்கூடிய விவகாரங்களைக் கையாள்வதற்குச் சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகள் எடுப்பது அல்லது அரசதந்திரரீதியாகக் கடிதங்கள் அனுப்புவதற்குப் பதிலாக தலைவர்களுக்கு இடையேயும் வட்டார அளவிலான வழிமுறைகள் மூலமாகவும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதையே தாங்கள் விரும்புவதாகத் திரு முகம்மது கூறினார்.
“அந்தக் கட்டத்துக்கு நாம் இன்னும் போகவில்லை. இது சட்டரீதியாக அமலாக்க நடவடிக்கை எடுப்பது பற்றியதன்று; அவ்வாறு செய்தால் உறவை முறித்துக்கொள்ளத் தயாராகிவிட்டோம் என்று அர்த்தமாகும். அந்த நிலைமைக்கு நாம் செல்லவில்லை. அதனால், அரசந்திரரீதியாகக் கடிதம் அனுப்பத் தேவையில்லை. அது, மிகுந்த அவசியம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே எடுக்கப்படும் நடவடிக்கையாகும்,” என்று அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். ரெம்பாவ் நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் வியாழக்கிழமை மூத்த குடிமக்களுக்கு மேற்படிப்புக்காக உதவி அளிக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு அவர் பேசினார்.