கோலாலம்பூர்: மலேசிய இந்தியர் உருமாற்றப் பிரிவு (மித்ரா) உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைச்சுகள் மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களின் முன்னெடுப்புகள் வாயிலாக, இந்தியச் சமூகத்தினரிடையே, குறிப்பாக இளையர்களிடையே தொழில்முனைப்புக்கான வாய்ப்புகளை அரசாங்கம் தொடர்ந்து விரிவுபடுத்தும்.
மேலும் பல இளையர்கள் தொழில்முனைப்புத் துறையில் கால்பதிப்பதை ஊக்குவிக்கவும் ஏற்கெனவே தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் தங்களது வணிகத்தை விரிவுபடுத்த உதவவும் நிதியுதவி, கடன் வசதிகள் மற்றும் திறன் மேம்பாடு ஆகியவற்றை வழங்குவதில் இத்திட்டங்கள் கவனம் செலுத்துவதாக மனிதவள அமைச்சர் ஆர். ரமணன் தெரிவித்தார்.
“இத்திட்டங்களில் ஒன்றான ‘உயர்வு மடானி’ (Uyarvu Madani) திட்டத்திற்கு மித்ரா வாயிலாக 50 மில்லியன் ரிங்கிட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
“இந்தியச் சமூகத்தைச் சேர்ந்த, குறிப்பாக பி40 (B40) மற்றும் எம்40 (M40) பிரிவு தொழில்முனைவோருக்கு மானியங்கள் மற்றும் தொடக்க மூலதனத்தை வழங்குவதே இதன் நோக்கமாகும்,” என்று திரு ரமணன் தெரிவித்தார்.
கோலாலம்பூரில் உள்ள செந்தூல், எச்ஜிஎச் மாநாட்டு மையத்தில் கோலாலம்பூர், சிலாங்கூர் இந்திய வர்த்தக, தொழிற்சபையால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 2026 தீபாவளி பொது உபசரிப்பு நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு அவர் உரையாற்றினார்.
இளம் தொழில்முனைவோர் நிதியுதவி பெறுவதையும் வணிகத்தின் ஆரம்பக் கட்டங்களில் தேவையான ஆதரவை எளிதாகப் பெறவும் அரசாங்க நிறுவனங்கள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்திய வர்த்தக, தொழிற்சபை போன்றவற்றுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பு மிகவும் முக்கியமானது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
மித்ரா மற்றும் கோலாலம்பூர், சிலாங்கூர் இந்திய வர்த்தக, தொழிற்சபைக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பு குறித்து திரு ரமணன் கருத்து கூறினார்.
2020 மற்றும் 2022ஆம் ஆண்டுகளில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான இரண்டு தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் உதவித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த 4 மில்லியன் ரிங்கிட்டுக்கும் அதிகமான நிதி அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார்.
2022ஆம் ஆண்டில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டம், நாடு முழுவதும் உள்ள 905 இந்தியச் சமூகத் தொழில்முனைவோரை இலக்காகக் கொண்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் 5,000 ரிங்கிட் வரையிலான வணிக உபகரண உதவிகளை வழங்கியதாகவும் அவர் கூறினார்.
சில்லறை வணிகம், உற்பத்தி, கட்டுமானம் மற்றும் தொழில்முறை சேவைகள் ஆகிய துறைகளில் இந்தியச் சமூகத் தொழில்முனைவோரின் பங்களிப்புகளையும் அமைச்சர் ரமணன் பாராட்டினார்.
அத்துடன், முந்தைய தலைமுறையினரின் அனுபவம் மற்றும் வெற்றியின் அடிப்படையில் இளைய தலைமுறையினர் தங்களது சொந்தத் தொழில்களை உருவாக்கி, தொழில்முனைவோர் பாரம்பரியத்தைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையையும் அவர் வெளிப்படுத்தினார்.