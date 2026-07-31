மலேசியாவின் மக்கள்தொகை 34.4 மில்லியனை எட்டியது

புத்ராஜெயா: மலேசியாவின் மக்கள்தொகை கடந்த ஆண்டு 34.2 மில்லியனாக இருந்த நிலையில், 2026ல் அது 34.4 மில்லியனை எட்டும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதேவேளையில், தற்போது 12 மாநிலங்கள் முதியோர் அதிகம் வசிக்கும் மாநிலங்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என மலேசியப் புள்ளிவிவரத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 31) வெளியிடப்பட்ட அதன் அண்மைய புள்ளிவிவரங்களில், பிறப்புகள், இறப்புகள், இடம்பெயர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், 2026ஆம் ஆண்டிற்கான மக்கள்தொகை மதிப்பீடு 0.5 விழுக்காடு வளர்ச்சி விகிதத்தைக் குறிப்பதாகப் புள்ளிவிவரத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
மலேசியாவின் மக்கள்தொகை 2025ல் 30.8 மில்லியனிலிருந்து 2026ல் 31 மில்லியனாக உயர்ந்து, 0.6 விழுக்காடு வளர்ச்சி விகிதத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது. அதே நேரத்தில் குடிமக்கள் அல்லாதவர்களின் மக்கள்தொகை 0.2 விழுக்காடு குறைந்துள்ளது.
மாநில அளவில், திரெங்கானு 1.2 விழுக்காட்டுடன் மிக உயர்ந்த மக்கள்தொகை வளர்ச்சி விகிதத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து கிளந்தான் ஒரு விழுக்காட்டு வளர்ச்சியையும், சிலாங்கூர், புத்ராஜெயா, பாஹாங் ஆகியவை தலா 0.6 விழுக்காட்டு வளர்ச்சியையும் பதிவு செய்துள்ளன.
2026ஆம் ஆண்டில் மலேசியாவின் மக்கள்தொகையில் 21.7 விழுக்காட்டுடன் சிலாங்கூர் மாநிலம் மிகப்பெரிய பங்கைக் கொண்டிருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜோகூர் 12.3 விழுக்காட்டுடனும் சாபா 11 விழுக்காட்டுடனும் அடுத்தடுத்த இடங்களில் இருந்தன.
2025ஆம் ஆண்டில் 21.6 விழுக்காடாக இருந்த 0 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளின் விகிதம், 2026ஆம் ஆண்டில் 21.2 விழுக்காடாகக் குறைந்துள்ளது என்றும் அதே நேரத்தில் 15 முதல் 64 வயதுக்குட்பட்ட உழைக்கும் வயதுடைய மக்களின் விகிதம் 70.4 விழுக்காடாக மாற்றமின்றி உள்ளது என்றும் புள்ளிவிவரத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கிடையே, இதே காலகட்டத்தில் 65 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களின் விகிதம் 8 விழுக்காட்டிலிருந்து 8.4 விழுக்காடாக அதிகரித்துள்ளது. இது மலேசியாவின் மாறிவரும் வயதுக் கட்டமைப்பைப் பிரதிபலிக்கிறது.
“பன்னிரண்டு மாநிலங்கள் முதியோர் அதிகம் வசிக்கும் மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் பேராக் தொடர்ந்து 10.8 விழுக்காட்டுடன் அதிகபட்ச முதியோர் மக்கள்தொகை விகிதத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது,” என்று புள்ளிவிவரத் துறை ஜூலை 31ஆம் தேதி வெளியிட்ட தனது ‘தற்போதைய மக்கள்தொகை மதிப்பீடுகள், மலேசியா 2026’ அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
ஒரு மாநிலத்தின் மொத்த மக்கள்தொகையில் 65 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களின் விகிதம் 7 விழுக்காட்டைத் தாண்டும்போது, அந்த மாநிலம் முதியோர் மாநிலமாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
மேலும், மலேசியாவின் சராசரி வயது 2025-ல் 31.3 ஆண்டுகளில் இருந்து 2026-ல் 31.7 ஆண்டுகளாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் புள்ளிவிவரத் துறை கூறியுள்ளது.