Home
quick-news-icon

மலேசியச் சுற்றுப்பயணத்துறை வருவாய் 323 பில்லியன் ரிங்கிட்டை எட்டியது

மலேசியச் சுற்றுப்பயணத்துறை வருவாய் 323 பில்லியன் ரிங்கிட்டை எட்டியது

2 mins read
1e6c9e87-2c97-4ea7-beb1-3e28926c662a
மலேசியாவின் ‘சுற்றுப்பயணச் செயற்கைக்கோள் கணக்கு 2025’ அறிக்கை, நாட்டின் சுற்றுப்பயணத்துறை கடந்த ஆண்டில் 8.6 விழுக்காடு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாகச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. - படம்: பெரித்தா ஹரியான்

கோலாலம்பூர்: மலேசியாவின் சுற்றுப்பயணத்துறை 2025ஆம் ஆண்டில் 323 பில்லியன் ரிங்கிட் வருவாய் ஈட்டியது. இது மலேசியாவின் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 15.9 விழுக்காட்டுப் பங்களிப்பு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தத் தகவலை மலேசியப் புள்ளிவிவரத் துறை வெளியிட்டுள்ளது.

மலேசியாவின் ‘சுற்றுப்பயணச் செயற்கைக்கோள் கணக்கு 2025’அறிக்கை, நாட்டின் சுற்றுப்பயணத்துறை கடந்த ஆண்டில் 8.6 விழுக்காடு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாகச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

இது 2024ஆம் ஆண்டின் 7.8 விழுக்காட்டு வளர்ச்சியைவிட அதிகம். வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டுச் சுற்றுலாச் செலவினங்களின் வலுவான தேவையே இந்த வளர்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாகும்.

உள்நாட்டுச் சுற்றுப்பயணச் செலவினம் 2025ஆம் ஆண்டில் 15.2 விழுக்காடு அதிகரித்து 236.9 பில்லியன் ரிங்கிட்டை எட்டியது. இதற்கு முந்தைய ஆண்டில் இதன் மதிப்பு 205.6 ரிங்கிட் பில்லியனாக இருந்தது.

நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டுச் சுற்றுப்புறச் செலவினத்தில் வெளிநாட்டுச் சுற்றுப்பயணிகளின் பங்களிப்பு 52.7 விழுக்காடாகவும் உள்நாட்டுச் சுற்றுப்பயணிகளின் பங்களிப்பு மீதமுள்ள 47.3 விழுக்காடாகவும் அமைந்தது.

இதில் வெளிநாட்டுச் சுற்றுப்யணிகளின் செலவினம் 16.5 விழுக்காடு அதிகரித்து 124.8 ரிங்கிட் பில்லியனாகப் பதிவானது. 2024ஆம் ஆண்டில் இது 41.3 விழுக்காட்டு வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது.

வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாச் செலவினத்தில், மலேசியாவில் தங்கிச் செல்லும் சுற்றுப்பயணிகள் 95.6 விழுக்காட்டுப் பங்களிப்பையும் குறுகிய காலப் பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் 4.4 விழுக்காட்டுப் பங்களிப்பையும் வழங்கினர்.

அதேவேளையில், உள்நாட்டுச் சுற்றுப்பயணிகளின் செலவினமும் 13.8 விழுக்காடு உயர்ந்து 112.1 பில்லியன் ரிங்கிட்டை எட்டியது. 2024ஆம் ஆண்டில் இதன் வளர்ச்சி 25.1 விழுக்காடாக இருந்தது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
தமிழக அரசின் தொழில்துறை சார்பில், வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் தீபக் ஜேக்கப் ஐஏஎஸ், சம்வர்தனா மதர்சன் குழுமத்தின் உலகளாவிய சந்தைப்படுத்தல் தலைவர் பாரி பெயிண்டர் ஆகியோர் ஒப்பந்தங்களை முறைப்படி பரிமாறிக்கொண்டனர்.

லண்டனில் விஜய் முன்னிலையில் ரூ.11,000 கோடி முதலீட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து

15 Sep 2026 - 4:41 PM

டான் ஹுய் டிங் என்ற 33 வயது மாது நிறுவனத்தின் முன்னாள் பங்காளி ஆவார்.

காவல்துறை அதிகாரியை ரகசியமாகக் கண்காணித்த நிறுவனத்துக்கு அபராதம்

15 Sep 2026 - 4:36 PM

எடையைக் குறைக்கவும் ரத்தச் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் அரிசி உணவுகளை முற்றிலுமாகத் தவிர்க்கும் போக்கு அதிகரித்துவருகிறது.

எடைக் குறைப்புக்கு அரிசி உணவைத் தவிர்க்கத் தேவையில்லை: சத்துணவு நிபுணர்

11 Sep 2026 - 5:46 AM

கனரக வாகன உரிமையாளர்கள், அந்தந்த இடத்தின் உரிமையாளரிடமிருந்து பெறப்பட்ட வாகன நிறுத்துமிடத்திற்கான ஒப்புதல் சான்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

தொழிற்பேட்டை, வணிக, வேலைத் தளங்களில் இரவு முழுவதும் கனரக வாகனங்களை நிறுத்த அனுமதி

14 Sep 2026 - 6:51 PM

இதனிடையே, 2025ஆம் ஆண்டில் மலேசியாவில் சுற்றுப்பயணம் சார்ந்த தொழில்களில் 3.7 மில்லியன் மக்கள் பணியாற்றியுள்ளனர். இது மலேசியாவின் மொத்த வேலைவாய்ப்பில் 22.1 விழுக்காடாகும்.

சுற்றுப்பயணம் சார்ந்த தொழில்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு கடந்த ஆண்டில் 3.5 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டது.

2024ஆம் ஆண்டில் இவ்வளர்ச்சி 4.6 விழுக்காடாக இருந்தது. சுற்றுப்பயணம் சார்ந்த வேலைவாய்ப்பில் சில்லறை விற்பனைத் துறை 37.9 விழுக்காட்டுடன் முதலிடத்திலும் உணவு மற்றும் பானங்கள் வழங்கும் சேவைகள் 36.7 விழுக்காட்டுடன் இரண்டாம் இடத்திலும் குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கே உரிய சிறப்புச் சுற்றுப்பயணச் சேவைகள் 10.5 விழுக்காட்டுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன.

இந்த மூன்று துணைத் துறைகளும் இணைந்து சுற்றுப்பயணம் சார்ந்த தொழில்களின் மொத்த வேலைவாய்ப்பில் 85.1 விழுக்காட்டைப் பங்களிப்பாகக் கொண்டுள்ளன.

குறிப்புச் சொற்கள்
மலேசியாசுற்றுப்பயணம்பொருளியல்

தொடர்புடைய செய்திகள்