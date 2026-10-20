ஏர் ஏஷியாவுக்கு நிதியுதவி வழங்க உறுதியளிக்கவில்லை: நிதி அமைச்சு

கோலாலம்பூர்: மலேசியாவின் முன்னணி மலிவுக் கட்டண விமானச் சேவை நிறுவனமான ஏர் ஏஷியாவுக்கு நிதியுதவி வழங்குவது குறித்து எவ்வித ஒப்பந்தமோ அல்லது உறுதியளிப்போ செய்யப்படவில்லை என்று மலேசிய நிதி அமைச்சு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
எனினும், விமான எரிபொருள் விலை உயர்வால் அந்நிறுவனம் எதிர்கொண்டுள்ள நிதி நெருக்கடி குறித்து கவலை கொண்டுள்ளதாகவும் அமைச்சு ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
முன்னதாக, ஏர் ஏஷியா நிறுவனம் தனக்குத் தேவையான ஆதரவுகளைப் பெறுவதற்காக அரசாங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாயின.
இதுகுறித்து விளக்கமளித்த ஏர் ஏஷியாவின் இணை நிறுவனர் டோனி ஃபெர்னாண்டஸ், இந்தப் பேச்சுவார்த்தைகள் விமான நிலையக் கட்டணங்கள், எரிபொருள் செலவுகள் போன்ற விமானப் போக்குவரத்து சார்ந்த செலவினங்களைக் குறைப்பது தொடர்பானதுதானே தவிர, அரசாங்கத்திடமிருந்து நேரடி நிதியுதவியைக் கோருவதற்காக அல்ல என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், திங்கட்கிழமை (அக்டோபர் 19) மலேசிய நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு எழுத்துபூர்வமாகப் பதிலளித்த நிதி அமைச்சு, மலேசியாவின் விமானப் போக்குவரத்துத் துறையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அரசாங்கம் உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருவதாகத் தெரிவித்தது.
அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரானுக்கு இடையிலான போரினால் ஏற்பட்ட எரிபொருள் விலை உயர்வால், ஏர் ஏஷியா அண்மைய காலாண்டுகளில் சந்தித்துள்ள இழப்புகள் குறித்தும் அமைச்சு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
மத்திய கிழக்கு நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்ட பிற துறைகளைப் போலவே, விமானப் போக்குவரத்துத் துறையின் முக்கியப் பங்காளிகளுடனும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுடனும் மலேசிய அரசாங்கம் வழக்கமான கலந்தாலோசனைகளை நடத்தி வருகிறது.
எந்தவொரு துறையைச் சேர்ந்த நிறுவனமும் உதவி கோரினால், நாட்டின் நலன், மக்களின் நலம், அரசாங்கத்தின் நிதி நிலைத்தன்மை, பொது நிதியின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டும், நடைமுறையிலுள்ள சட்டங்கள், விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும் என்று நிதி அமைச்சு கூறியது.