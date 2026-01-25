நைப்பிடவ்: போரும் பூசலும் பாதித்துள்ள மியன்மாரில் பொதுத்தேர்தல் இறுதிக்கட்டமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜனவரி 25ல்) காலை நடைபெற்று வருகிறது.
ராணுவத்தால் ஆதரிக்கப்பட்ட கட்சி வெல்லும் எனப் பரவலாக எதிர்பார்க்கப்படும் இந்தத் தேர்தல், நியாயமான முறையில் நடைபெறவில்லை என்றும் குறைகூறப்பட்டு வருகிறது.
மூன்று கட்டங்களைக் கொண்டுள்ள இந்தத் தேர்தலுக்கான வாக்களிப்பின் முதல் இரு கட்டங்கள் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 28லும் இவ்வாண்டு ஜனவரி 11லும் நடைபெற்றன.
கிட்டத்தட்ட 55 விழுக்காட்டு வாக்காளர்கள் திரண்ட இந்தத் தேர்தலில் மக்களின் பங்களிப்பு, 2020லும் 2015லும் நடத்தப்பட்ட தேர்தலில் பங்குபெற்றதைவிடக் குறைவு.
ஜனநாயக முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆங் சான் சூச்சியைப் பதவியிலிருந்து விலக்கி, நாட்டை ராணுவ அரசாங்கம் 2021ல் கைப்பற்றியது.