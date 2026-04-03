நேப்பிடோ: மியன்மார் ராணுவ ஆட்சிக்குழுத் தலைவர் மின் ஆங் ஹ்லேங், வெள்ளிக்கிழமை (ஏப்ரல் 3) அன்று நடந்த நாடாளுமன்ற வாக்கெடுப்பில் எளிதாக வெற்றி பெற்று அதிபராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
இதன் மூலம், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஓர் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தை அவர் பதவியிலிருந்து அகற்றிய பின்னர், போரினால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த நாட்டில் தனது அரசியல் அதிகாரத்தின் மீதான பிடியை வலுப்படுத்தியுள்ளார்.
உயர்மட்டத் தளபதியிலிருந்து நாட்டின் அதிபராக அவர் படிப்படியாக முன்னேறி வந்த இந்தப் பயணம், டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் நடந்த ஒருதலைப்பட்சமான தேர்தலைத் தொடர்ந்து நிகழ்ந்துள்ளது.
அந்தத் தேர்தலில் ராணுவ ஆதரவு பெற்ற ஒரு கட்சி பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. மேலும், ஜனநாயகத்தின் போர்வையில் ராணுவ ஆட்சியை நிலைநிறுத்துவதற்கான ஒரு போலியான நாடகம் என்று விமர்சகர்கள், பல மேற்கத்திய அரசாங்கத்தால் ஏளனமாகப் பார்க்கப்பட்டது.
69 வயது மின் ஆங், 2021ல் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற ஆங் சான் சூச்சீயின் நிர்வாகத்தைக் கவிழ்த்து, அவரைக் கைது செய்ததிலிருந்து, ஆட்சியில் ஒரு கொந்தளிப்பான காலத்தைக் கடந்து வந்துள்ளார். இது பரவலான போராட்டங்களுக்கு வித்திட்டது. அவை ராணுவ ஆட்சிக்குழுவிற்கு எதிரான நாடு தழுவிய ஆயுதப் போராட்டமாக உருமாறின.
வெள்ளிக்கிழமை அன்று, ஆளும் ஒன்றிய ஒற்றுமை மற்றும் மேம்பாட்டுக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும், ராணுவத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஆயுதப்படை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் மின் ஆங் ஹ்லேங்கிற்கு ஆதரவளிக்க ஒன்றிணைந்தனர். இதன் விளைவாக, முன்னாள் தலைமைத் தளபதியான அவர், வாக்கெடுப்பில் பெரும் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
ஓய்வுபெற்ற ஜெனரலும் ராணுவ ஆட்சியின் பிரதமருமான நியோ சாவிடம் ஆரம்பத்தில் பின்தங்கியிருந்தபோதிலும், மின் ஆங் ஹ்லேங் முன்னிலை பெற்று, நியோ சாவின் பெற்ற 126 வாக்குகளுக்கு எதிராக 429 வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
மின் ஆங் ஹ்லேங்கின் அதிபர் பதவி உயர்வானது, பெயரளவிலான ஒரு குடிமை அரசாங்கத்தின் தலைவராகத் தனது அதிகாரத்தை பலப்படுத்தவும், அனைத்துலக அங்கீகாரத்தைப் பெறவும், அதே சமயம் கடந்த அறுபது ஆண்டுகளில் ஐந்து தசாப்தங்களாக நாட்டை நேரடியாக ஆண்ட ராணுவத்தின் நலன்களைப் பாதுகாக்கவும் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு முயற்சி என ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.