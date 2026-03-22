தோக்கியோ: ஜப்பானில் கைப்பேசிச் சேவை வழங்கும் முன்னணி நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் புதிய சேவை ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளன.
அதன்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் சேவையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும், வாடிக்கையாளர்கள் மற்ற நிறுவனங்களின் தொலைத்தொடர்புக் கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு கேடிடிஐ நிறுவனத்தின் சேவையில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய இடையூறு, தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஆகியவை லட்சக்கணக்கான ஜப்பானிய மக்களைப் பாதித்தது.
அத்தகைய எதிர்பாரா சம்பவம் மீண்டும் நடக்காமல் தடுக்க, ஒட்டுமொத்த கைப்பேசித் துறையும் இணைந்து ‘ஜப்பான் ரோமிங்’ என்ற அந்தத் திட்டத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளன.
அந்த முன்னோடித் திட்டத்தில் என்டிடி டோகோமோ, கேடிடிஐ, ஃசாப்ட்பேங்க், ரக்குட்டீன் மொபைல் ஆகிய முன்னணி நிறுவனங்கள் பங்கேற்கின்றன. பேரிடர்கள், கருவிக் கோளாறுகள் அல்லது இதர அவசரகால நடவடிக்கைகளால் ஒரு நிறுவனத்தின் சேவை தடைப்படும்போது, அதன் வாடிக்கையாளர்கள் தற்காலிகமாக மற்ற நிறுவனங்களின் தகவல் தொடர்பு கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
சேவைத் தடங்களின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து அந்த ‘ஜப்பான் ரோமிங்’ சேவை இரு முறைகளில் வழங்கப்படும்.