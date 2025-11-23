ஜோகூர் மாநில அரசாங்கம், அடுத்த ஆண்டு (2026) ஜனவரி முதல், புதிய ஹோட்டல் வரி ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது என்று ஜோகூர் வீடமைப்பு, உள்ளூர் அரசாங்க அமைப்பின் தலைவர் ஜப்னி ஷுக்கொர் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 23) தெரிவித்துள்ளார்.
சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு மற்ற மலேசிய மாநிலங்கள் விதிக்கும் வரியைப் போன்றே அது அமையும் என்று அவர் விளக்கினார்.
தற்போது சிங்கப்பூர் நாணய மதிப்பில் 95 காசான அந்த வரித்தொகை மலேசியாவின் 3 ரிங்கிட் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜோகூர் ஹோட்டல் சட்ட மசோதாவின் படி (Johor’s Hotel Enactment Bill) அந்த வரி அமலாக்கப்படும்.
அந்த வரியைக் கொண்டு, ஓர் அறக்கட்டளை அமைக்கப்பட்டு, பொது வசதிகள், சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான உள்கட்டமைப்புகள் ஆகியன மேம்படுத்தப்படும் என்று திரு ஜப்னி கூறினார். இதனை பெர்னாமா ஊடகம் வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த மூன்று ரிங்கிட் வரி, ஒருவர் ஓர் இரவு தங்குவதற்கானதா என்பது தெளிவாக்கப்படவில்லை. இந்த மசோதா அதிகாரிகளுக்கு கூடுதல் சோதனைகளை மேற்கொள்ள அனுமதியளிக்கிறது.
உரிமம் இல்லாத ஹோட்டல்கள் அல்லது காலை உணவுடன் அறைகளை வழங்கும் தங்கு விடுதிகளில் அவற்றின் உரிமையாளர்கள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றனரா என்பதை உறுதிசெய்ய அதிகாரிகள் செயல்படுவர். விதிமுறைகளை கடைப்பிடிக்காத இடங்கள் கட்டாயமாக மூடப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய வரிகள் குறித்து விவரங்கள் அறிய ஜோகூர் சுற்றுலாத் துறையுடன் தொடர்பில் இருப்பதாக மலேசிய ஹோட்டல் மற்றும் வர்த்தக சங்கத் (MyBHA) தலைவர் ஜெரட் சியா கூறியுள்ளார்.
சிலாங்கூர் மாநிலமும் அடுத்த ஆண்டு முதல் இரண்டு முதல் ஏழு ரிங்கிட் வரை சுற்றுலா வரியை பயணிகள் தங்கும் இடங்களின் தரத்தைக் கொண்டு விதிக்கவுள்ளது.
மலாக்கா, பினாங்கு, கெடா ஆகிய மாநிலங்களும் லங்காவித் தீவும் உள்ளூர் வசதிகளை மேம்படுத்த இத்தகைய வரிகளை அமல்படுத்தி வருகின்றன.
ஜோகூர் மாநிலம் 2024ஆம் ஆண்டில் 10.4 மில்லியன் சுற்றுலாப் பயணிகளை வரவேற்றுள்ளது. அதற்கு முந்தைய ஆண்டைவிட அந்த எண்ணிக்கை 8.5 விழுக்காடு அதிகமாகும்.