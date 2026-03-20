ஆளில்லா வானூர்திகளைத் தடுக்க வடகொரியா புதிய முயற்சி

16126d32-7a46-46a5-a5aa-083a478abd03
வடகொரியாவின் ஆக அண்மை டாங்கியில் அந்நாட்டின் தலைவர் கிம் ஜோங் உன்னும் அவரின் மகள் ஜு ஏயும் பயணம் செய்துபார்த்தனர். - படம்: ஏஎஃப்பி

சோல்: வடகொரியா ஏவுகணைகளையும் ஆளில்லா வானூர்திகளையும் தடுத்துநிறுத்தக்கூடிய ஆற்றல்பெற்ற அதன் புதிய டாங்கிகளை உலகின் பார்வைக்குக் காட்டியிருக்கிறது.

போருக்கான ஆயத்த நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிடும்படி ராணுவத்திற்கு அந்நாட்டுத் தலைவர் கிம் ஜோங் உன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

டாங்கிகள் தாக்குதல் நடத்தி, எதிரியின் தற்காப்பு எல்லைக்குள் புகுந்து தாக்குவது போன்ற பாவனைப் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டன. அதனைத் திரு கிம் மேற்பார்வையிட்டதாக அதிகாரத்துவக் கொரிய மத்திய செய்தி நிறுவனமான ‘கேசிஎன்ஏ’ வெள்ளிக்கிழமை (மார்ச் 20) தெரிவித்தது.

“டாங்கி, பல்வேறு நிலைகளிலிருந்தும் திசைகளிலிருந்தும் அதை நோக்கிவந்த ஏவுகணைகளையும் ஆளில்லா வானூர்திகளையும் 100 விழுக்காடு தடுத்துநிறுத்தியது,” என்று அது கூறியது.

டாங்கிகளின் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்புத் திறனை அது வெளிப்படுத்துகிறது என்று கேசிஎன்ஏ குறிப்பிட்டது.

வடகொரியாவின் ஆக அண்மை டாங்கியில் அந்நாட்டின் தலைவர் கிம் ஜோங் உன்னும் அவரின் மகள் ஜு ஏயும் பயணம் செய்துபார்த்தனர். அவர்கள் டாங்கியில் சென்ற படங்களை அரசாங்க ஊடகம் வெளியிட்டது. இருவரும் ஒரே மாதிரியான மேலங்கிகளை அணிந்திருந்தனர்.

ராணுவ நிகழ்ச்சியில் திரு கிம்மின் மகள் கலந்துகொள்வது இது முதன்முறையன்று. ஏற்கெனவே தந்தையோடு அவர் பயிற்சியின்போது துப்பாக்கியால் சுட்டதைக் காட்டிய படங்கள் வெளியிடப்பட்டன.

வடகொரியாவின் அடுத்த தலைவராகப் பெயர் குறிப்பிடக்கூடிய நிலைக்குத் திரு கிம்மின் மகள் ஜு ஏ முன்னேறியிருப்பதாகத் தென்கொரியாவின் வேவுத்துறை அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.

வடகொரியாவின் அரசாங்க ஊடகமான ‘கேசிஎன்ஏ’ வெளியிட்டுள்ள இப்புகைப்படம், திரு கிம் ஜாங் உன்னின் மகள் கிம் ஜு ஏ, நவீன ரக ‘ஸ்னைப்பர்’ துப்பாக்கியைச் சுடுவதைக் காட்டுகிறது.

சனிக்கிழமை (மார்ச் 14) வடகொரியத் தலைவர் கிம் ஜொங் உன், அவரது மகள் கிம் ஜு ஆய் இருவரும் அந்நாட்டு ராணுவம் பலவகை ஏவுகணைகளைப் பாய்ச்சியதைப் பார்வையிட்டனர்.

வடகொரியா அதன் ராணுவத்தை நவீனமயமாக்கும் முயற்சிகளை அண்மை ஆண்டுகளில் முடுக்கிவிட்டுள்ளது.

