அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப், அந்நாட்டில் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள இடைக்கால தேர்தலுக்கு முன் ஈரானை தாக்கப்போவதில்லை என்று அறிவித்தபின்பு எண்ணெய் விலை சற்றே தணிந்தது.
மத்திய கிழக்கில் நடக்கும் போரை நிறுத்துவதற்கான ஆக்கபூர்வ பேச்சுவார்த்தைகள் ஈரானுடன் நடப்பதாகவும் அதிபர் டிரம்ப் வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 8) தெரிவித்தார்.
மத்திய கிழக்கில் ஈரான் அமெரிக்கா போர் எண்ணெய் சந்தையைப் பெரிதும் பாதித்துள்ள நிலையில் அதிபர் டிரம்பின் அறிவிப்புக்குப் பிறகு பிரண்ட் குறியீட்டின்படி ஒரு பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் விலை 0.7 விழுக்காடு குறைந்து S$132 (US$103.53) என ஆனது.
அமெரிக்காவின் வெஸ்ட் டெக்சஸ் குறியீட்டின்படி அதன் இன்டர்மீடியட் கச்சா எண்ணெய் விலை 0.6 விழுக்காடு குறைந்து S$116.38 (US$ 90.97) என்ற விலையை அடைந்தது.
இதற்கிடையே, ஆசிய நாடுகள் அவற்றின் எண்ணெய் இருப்புகளை உயர்த்திக்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளன. எண்ணெய்க் கிடங்குகளில் உள்ள கொள்ளளவு வசதிகளை பெருக்குதல், வட்டார அளவில் மின்சாரக் கட்டமைப்பை ஒருங்கிணைத்தல், மறுபயனீட்டு நடைமுறைகளை விரைவாக்குதல் போன்ற செயல்பாடுகளை அவை விவாதித்து வருகின்றன.
மத்திய கிழக்குப் போரால் எண்ணெய் பற்றாக்குறையால் தென்கிழக்கு ஆசியாதான் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. போருக்கு முன், அவ்வட்டாரத்தின் 80 விழுக்காட்டு எண்ணெய் விநியோகம் ஹோர்முஸ் நீரிணையைச் சார்ந்திருந்தது.
“மிக மேம்படுத்தப்பட்ட முயற்சிகளின் அங்கமாக, எண்ணெய் இருப்புகளை வட்டார அளவில் ஒன்றிணைந்து சேமிக்கும் திட்டங்களை ஆதரிப்பதும் ஒன்றாகும். அத்திட்டத்தில் தன்னிச்சையாக நாடுகள் இணையலாம்,” என்று ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா உட்பட ஒன்பது ஆசியான் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள் வெளியிட்ட கூட்டறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.