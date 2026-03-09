மத்திய கிழக்கில் தொடரும் போரினால் அவ்வாட்டாரத்தில் எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டு, அவற்றின் உற்பத்திகள் வெகுவாகக் குறைந்துள்ளன.
அதனால் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை 20 விழுக்காடு ஏற்றம் கண்டுள்ளது. ஒரு பீப்பாயின் விலை தற்போது S$128ஐக் (US$110) கடந்துவிட்டது என்று ஆசியச் சந்தைகள் திங்கட்கிழமை (மார்ச் 9) திறக்கப்பட்டபோது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கச் சந்தையில் அவ்விலை 22 விழுக்காடு உயர்ந்துள்ளது.
ஈரானின் மிரட்டலால் ஹோர்முஸ் நீரிணை, கப்பல் வர்த்தகத்துக்கு மூடப்பட்டுள்ளது.
ஈராக், குவைத் ஆகிய நாடுகள், எண்ணெய் உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்தி வருகின்றன. ஏற்கெனவே கத்தார் அதன் திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தியைக் குறைத்துள்ளது. போரின் விளைவால் மத்திய கிழக்கில் இருந்து கப்பலில் வரக்கூடிய விநியோகங்கள் தடைபட்டுள்ளன.
எண்ணெய்க் கிடங்கு வசதிகள் பாதிப்படைந்துள்ளதால் ஐக்கிய அரபுச் சிற்றரசுகளும், சவூதி அரேபியாவும் அவற்றின் எண்ணெய் உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்தும் சூழல் ஏற்படும் என்று வர்த்தக ஆய்வாளர்கள் கணித்துள்ளனர்.
ஒரு வாரத்துக்கு மேலாக நீடித்துவரும் மத்திய கிழக்குப் பூசல் விரைவில் முடிவுக்கு வந்தாலும் சேதமடைந்துள்ள கட்டமைப்புகள், தடங்கலான விநியோகத் தொடர், நிலைகுலைந்த தளவாடங்கள், பாதுகாப்பற்ற கப்பல் போக்குவரத்து எனப் பல காரணங்கள், உலகளாவிய வர்த்தகர்களுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் பெரும் பாதிப்பை நெடுங்காலத்துக்கு ஏற்படுத்தும்.
ஈரானின் அணுவாயுத மிரட்டலை ஒழிப்பதற்கான சிறிய விலை இவை என்று அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் எண்ணெய் விலை உயர்வு நிலவரத்தைத் தட்டிக் கழித்துள்ளார்.