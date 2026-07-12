Home
quick-news-icon

மீண்டும் ஜோகூர் முதல்வராகப் பதவியேற்றார் ஒன் ஹஃபிஸ்

மீண்டும் ஜோகூர் முதல்வராகப் பதவியேற்றார் ஒன் ஹஃபிஸ்

2 mins read
aeb472c6-7b9c-486a-b03a-9e4ce367c1bc
மாச்சாப் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒன் ஹஃபிஸ் காசி, ஜோகூர் மன்னர் இஸ்மாயில் முன்னிலையில் ஜோகூர் முதல்வராக ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 12) பதவியேற்றார். - படம்: ஜோகூர் மன்னர்/ஃபேஸ்புக்
multi-img1 of 4

ஜோகூர் பாரு: நடந்து முடிந்த மலேசியாவின் ஜோகூர் மாநிலத் தேர்தலில் தேசிய முன்னணி மகத்தான வெற்றிபெற்றதைத் தொடர்ந்து மாச்சாப் சட்டமன்ற உறுப்பினரான ஒன் ஹஃபிஸ் காஸி ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 12) இரண்டாவது முறையாக அந்த மாநிலத்தின் முதல்வராகப் பதவியேற்றார்.

மச்சாப் சட்டமன்ற உறுப்பினரான டத்தோ ஓன் ஹஃபிஸ் காஸி ஜோகூர் மன்னர் இஸ்மாயில் முன்னிலையில் பதவியேற்றார். இரண்டாவது தவணைக்கான நியமனச் சான்றிதழை அதிகாரபூர்வமாக அவர் பெற்றுக்கொண்டார். 

16வது ஜோகூர் மாநிலத் தேர்தலில், மொத்தமுள்ள 56 மாநிலச் சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் தேசிய முன்னணி 48 இடங்களில் வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து, இந்த நியமனம் அமைந்துள்ளது. 

முன்னதாக, ஜோகூர் முதலமைச்சரின் அதிகாரபூர்வ இல்லமான சௌஜானாவிலிருந்து ஓன் ஹஃபிஸ் பயணித்த அதிகாரபூர்வ வாகனம் பிற்பகல் மணி 3.35 அளவில் புறப்பட்டுச் சென்றது காணப்பட்டது.

ஜோகூர் முதலமைச்சர் அலுவலகத்தின் மூத்த அதிகாரிகளுடன், அவர் புக்கிட் செரின் அரண்மனையைச் சென்றடைந்தார்.

சனிக்கிழமை (ஜூலை 11) நடைபெற்ற பதவியேற்புக்குப் பின்னர், பிற்பகல் 4.50 மணியளவில் ஓன் ஹஃபிஸ் அரண்மனையை விட்டு புறப்பட்டார். 

பதவியேற்பு விழாவை ஒட்டி ஜோகூர் அரண்மனை நுழைவாயிலுக்கு அருகே பாதுகாப்புப் படையினர், அரசாங்க அதிகாரிகள், ஊடகத் துறையினர் ஆகியோர் இருந்தனர்.

முன்னதாக ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மாமன்னர் சுல்தான் இப்ராஹிம், தேசிய முன்னணிக் கூட்டணியின் தலைவர் டாக்டர் அஹ்மட் சாஹிட் ஹமிடி, ஒன் ஹஃபீஸ் காசி இருவரையும் சந்தித்தார். 

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
ஐந்து தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்த தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தடை விதிக்கக் கோரி பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் வெங்கடாசலபதி என்பவர் பொதுநல வழக்கு தொடுத்துள்ளார்.

ஐந்து தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

11 Jul 2026 - 7:26 PM

பெண்கள் இலவசப் பயணத் திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் குறைந்து, வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவதாகத் தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் கூறி வந்தன.

பெண்கள் இலவசப் பயணம்: தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்

10 Jul 2026 - 6:23 PM

ரூ.2,000 நோட்டுகளை வைத்திருந்தால் இப்போதும் மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்று மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

ரூ.2000 நோட்டு வைத்திருந்தால் மாற்றிக்கொள்ளலாம்: ரிசர்வ் வங்கி

10 Jul 2026 - 8:30 PM

இரு அடுக்குக் கொண்ட ஏர்பஸ் ஏ380, போயிங் பி747 ரக பெரிய விமானங்களைத் தவிர, மற்ற அனைத்து ரக விமானங்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் இந்தப் புதிய கட்டடம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சாங்கி விமான நிலையத்தில் முனையத்திற்கு அப்பால் நிறுத்தப்படும் விமானங்களுக்கான புதிய கட்டடம்

10 Jul 2026 - 8:21 PM

அந்த சுற்றுப்பயணி சீனாவைச் சேர்ந்தவர்.

செந்தோசா, சிராங்கூன் கார்டன்சில் சுற்றுப்பயணி அடித்த கொள்ளை

10 Jul 2026 - 7:07 PM

சிங்கப்பூர்க் கடல்துறை, துறைமுக ஆணையத்தின் பாசிர் பாஞ்சாங் கப்பல் முணையம்.

உலகின் தலைசிறந்த கடல்துறை மையமாக சிங்கப்பூர் 13வது ஆண்டாகத் தேர்வு

10 Jul 2026 - 3:28 PM

பொதுமக்கள் நகைகளை வாங்குவதற்குமுன் அதன் உள்ளடக்கத்தைச் சரிபார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

நகைகள் வாங்கும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டுகோள்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

கட்டுமானப் பிரச்சினைகள் கண்டறியப்பட்ட 37 மாடிக் கட்டடம்.

தூண்கள் வளைந்த 37 மாடிக் கட்டடத்தின் 15 தளங்களை மீண்டும் கட்ட முடிவு

09 Jul 2026 - 4:32 PM

தனியார் வாடகைக் கார், டாக்சி ஓட்டுநர்கள் தொடர்ந்து போட்டித்திறனுடன் விளங்குவதற்குப் புதிய உதவிகள் வரவுள்ளன.

தனியார் வாடகை கார், டாக்சி ஓட்டுநர்களுக்கு அதிக உதவிகள்: சுன் ‌ஷுவெலிங்

08 Jul 2026 - 7:35 PM

இதயம், மூளை, நுரையீரல் ஆகிய உறுப்புகளின் நலத்தைச் சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்கள் தற்காப்பதாக ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது. 

உடற்பயிற்சி இல்லாமல் நீரிழிவு மருந்து சாப்பிடுவதில் அதிகப் பயனில்லை: ஆய்வு

24 Jun 2026 - 6:37 AM

“நான் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஜோகூர் மக்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கம் ஏற்படுத்தும் என்பதை அறிவேன். மாநிலத்தின் நன்மைக்காக நாம் எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளும் இறைவனின் ஆசியைப் பெற அனைவரும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டுகிறேன்,” என்று அவர் தமது ஃபேஸ்புக் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மாநில மக்களின் நலனுக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட அனைத்து இலக்குகளையும் ஜோகூர் அரசு வெற்றிகரமாக அடையும் என்று ஒன் ஹஃபீஸ் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
உலகம்மலேசியாதேர்தல்முதல்வர்பதவியேற்பு

தொடர்புடைய செய்திகள்