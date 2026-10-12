பெஷாவர்: பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானின் கட்சியைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கானோரை அந்நாட்டு அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.
நாட்டின் வட மாநிலமான கைபர் பக்துன்குவாவில் அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் இந்தத் தீவிர நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக்டோபர் 11) அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து, இம்ரான் கானின் பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக்-ஏ-இன்சாஃப் (பிடிஐ) கட்சியைச் சேர்ந்த 278 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் காவல்துறை அதிகாரிகள் ஏஎஃப்பி செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தனர்.
சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இம்ரான் கானை உடனடியாக விடுதலை செய்யக் கோரி ஆயிரக்கணக்கான ஆதரவாளர்கள் பல நாள்களாகத் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வந்தனர். அத்துடன், ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைப் பகுதியில் வன்முறைகளும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தன.
மாநில முதல்வர் சொஹைல் அஃப்ரிடி கைது செய்யப்பட்டு, அவரது அதிகாரபூர்வ இல்லத்தில் பாதுகாப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டார். பின்னர் அவர் வேறு ரகசிய இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டார்.
பாதுகாப்புச் சூழல் சீரடையும் வரை அந்த மாநில அரசு செயல்படாது என்று பாகிஸ்தான் அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. இந்த அவசரநிலை நடவடிக்கைக்கு இம்ரான் கானின் கட்சி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
ஊழல் முதல் வன்முறையைத் தூண்டியது உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் இம்ரான் கான் கடந்த 2023 ஆகஸ்ட் முதல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.