புத்ராஜெயா: புக்கிட் ஜாலிலில் உள்ள யூனிஃபை அரங்கில், மே 1ஆம் தேதி முதல் 3ஆம் தேதி வரை மூன்று நாள்கள் நடைபெறவுள்ள 2026 தேசிய தொழிலாளர் தினக் கொண்டாட்டம் மற்றும் திருவிழாவானது, நாட்டின் ஊழியர்களின் பங்களிப்புகளைப் பாராட்டுவதற்கும், வேலை வாய்ப்புகள், திறன் மேம்பாடு மற்றும் பொதுமக்களுக்கான பல்வேறு சேவைகள் மூலம் தொழில் சூழலை வலுப்படுத்துவதற்கும் ஒரு தளமாக அமையும்.
‘பெக்கர்ஜா மதானி கெசுமா பாங்சா’ என்ற கருப்பொருளைக் கொண்ட இந்தக் கொண்டாட்டத்தைப் பிரதமர் அன்வார் இப்ராகிம் தொடங்கி வைப்பார் என்றும், தொழிற்சங்கங்கள், சட்டரீதியான அமைப்புகள், பொது மற்றும் தனியார் துறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த 15,000க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் இதில் கலந்துகொள்வார்கள் என்றும் மலேசிய மனிதவள அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
“தேசிய வளர்ச்சிக்கு தொழிலாளர்களின் பங்களிப்புகளை அங்கீகரிக்கும் வகையில், பிரதமரின் சிறப்புரை மற்றும் 2026 தேசிய தொழிலாளர் தின விருதுகள் வழங்கப்படும் நிகழ்வு ஆகியவை இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கிய அம்சங்களாக இருக்கும்,” என்று மனிதவள அமைச்சு, திங்கட்கிழமையன்று (ஏப்ரல் 27) வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளது.
சிறந்த ஊழியர்கள், முதலாளிகள், தொழிற்சங்கங்கள், ஊடகங்கள், சிறந்த குழுக்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மொத்தம் 14 விருதுப் பிரிவுகள் வழங்கப்படும் என்று அது மேலும் கூறியது. ஒவ்வொரு வெற்றியாளரும் 10,000 ரிங்கிட் ரொக்கப் பணத்துடன் ஒரு நினைவுப் பரிசையும் பெறுவார்கள். இதன் மூலம் மொத்தப் பரிசு மதிப்பு 140,000 ரிங்கிட் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
“இந்த நிகழ்வின் ஏற்பாடு, தொழிலாளர் சக்திக்குப் பாராட்டு தெரிவிக்கும் ஒரு சின்னம் மட்டுமல்ல, மலேசியா மடானியின் லட்சியங்களுக்கு இணங்க, தேசிய முன்னேற்றத்தின் முதுகெலும்பாக விளங்கும் ஊழியர்களை மேம்படுத்துவதில் அரசாங்கத்தின் தொடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்பையும் இது பிரதிபலிக்கிறது,” என்று அது கூறியது.
மூன்று நாள்கள் நடைபெறும் 2026 தேசிய தொழிலாளர் தின விழா, 30,000 பார்வையாளர்களை ஈர்க்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தொழில் நுழைவு, தற்போதுள்ள ஊழியர்கள், திறன் மேம்பாட்டின் மூலம் தொழில் முன்னேற்றம், பல்வேறு ஆதரவுச் சேவைகளுக்கான அணுகல் மூலம் பொது நலன் உள்ளிட்ட முழு தொழில் சூழலமைப்பிலும் பொதுமக்களின் தேவைகளில் கவனம் செலுத்தும் என்றும் மனிதவள அமைச்சு கூறியது.
இந்த அணுகுமுறை, ஒவ்வொரு தனிநபரும் பணியில் நுழைவது, தங்கள் தொழிலில் முன்னேறுவது, சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்தை அனுபவிப்பது என ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தொடர்ந்து ஆதரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கான அமைச்சின் முயற்சிகளைப் பிரதிபலிக்கிறது என்று அமைச்சு விவரித்தது.