ஹனோய்: வியட்னாமின் உயர்மட்டத் தலைவரான டோ லாம், வெள்ளிக்கிழமை (ஜனவரி 23) அதன் மத்திய குழுவின் ஒருமனதான வாக்கெடுப்புக்குப் பிறகு அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவராக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டார். ஏற்றுமதி சார்ந்த நாட்டில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதாக அவர் உறுதியளித்தார்.
ஒரு கட்சி ஆட்சி புரியும் நாட்டில், முக்கிய இலக்குகளை நிர்ணயிப்பதற்கும் தலைமைத்துவ முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் ஒவ்வோர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் ஒரு மாநாட்டின் முடிவில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட குழுவிலிருந்து 180 கட்சி அதிகாரிகளால் டோ லாம் வியட்னாமின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த பணிக்கு மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்று கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
ஒரு துணிச்சலான சீர்திருத்தவாதியாகக் கருதப்பட்ட டோ லாம், வாக்கெடுப்புக்கு முன்பு இரண்டு இலக்க வளர்ச்சியைப் பெற உறுதியளித்தார். மறுதேர்தலுக்குப் பிறகு உடனடியாக, ‘நேர்மை, திறமை, தைரியம் மற்றும் திறன்’ அடிப்படையிலான ஓர் அமைப்பை அமைக்க விரும்புவதாக அவர் மாநாட்டில் கூறினார். அங்கு செயல்திறன் உறுதியான முடிவுகளுக்கு எதிராக மதிப்பிடப்படுகிறது.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உயர் பதவியில் டோ லாமின் ஆரம்பகாலப் பணி, விரைவான, பரந்த சீர்திருத்தங்கள், பல வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களைக் கவர்ந்த ஒரு கட்டளையிடும் பாணியால் கவரப்பட்டது. மேலும் வியட்னாமின் பங்குச் சந்தையை உயர்த்தியது மட்டுமல்லாமல் அதிருப்தியையும் தூண்டியது.
மறைந்த முன்னோடியான நுயென் பூ ட்ராங்கை விட கோட்பாடுகளில் குறைவான ஆர்வமுள்ள டோ லாம், நிதி அபாயங்கள், சர்ச்சைக்குரிய உள்கட்டமைப்பு, சார்புநிலை குறித்த கவலைகள் இருந்தபோதிலும், கட்சியின் சர்வாதிகார அதிகாரத்தை நியாயப்படுத்துவதற்கு மிகவும் முக்கியமான வளர்ச்சிக்கு முன்னுரிமை அளித்துள்ளார்.
டோ லாம் “ஓர் உத்திபூர்வ மற்றும் தொலைநோக்குத் தலைவராகக் கருதப்படுகிறார். பாதுகாப்பு, உளவுத் துறைகளில் அவரது அனுபவத்தால் அவர் பலராலும் அறியப்படுகிறார்,” என்று ஐசிஸ் யூசோஃப் இஷாக் ஆய்வுக் கழகத்தின் மூத்த ஆய்வாளரான லு ஹாங் ஹிப் கூறினார்.
வியட்னாமியப் பொருள்கள் மீது அமெரிக்கா விதித்த ஒருதலைப்பட்சமான வரிகள் நாட்டின் மிகப்பெரிய வெளிநாட்டுச் சந்தையை அணுகுவதற்கு அச்சுறுத்தலாக இருந்தபோதிலும், வெளியுறவு விவகாரங்களில், அனைத்து முக்கிய சக்திகளுடனும் நல்லுறவைப் பேண டோ லாம் பாடுபட்டுள்ளார்.
ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரியின் மகனான 68 வயதான டோ லாம், பாதுகாப்புத் துறையில் பயின்றார். சட்டத் துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார். பொதுப் பதவிகளில் உயர்ந்தார். அவர் 2016ல் பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சரானார். கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நான்கு நட்சத்திர ஜெனரலாகப் பதவி உயர்வு பெற்றார். 2021ல் கட்சியின் மத்திய செயற்குழுவில் சேர்க்கப்பட்டார்.
அந்தக் கொந்தளிப்பான காலகட்டத்தில் டோ லாம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் நபராக உருவெடுத்தார். அவர் முதன்முதலில் மே 2024ல் அதிபராக நியமிக்கப்பட்டார். அடுத்த ஜூலை மாதம் டிராங் இறந்த பிறகு கட்சியின் தலைமையை டோ லாம் ஏற்றுக்கொண்டார்.