ரோம்: கத்தோலிக்க சமய குருவான போப் லியோவுக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
அது, பலரிடையே காணப்படக்கூடிய நுரையீரல் புற்றுநோய் வகை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. செவ்வாய்க்கிழமை (அக்டோபர் 13) மருத்துவர்கள் அவரின் வலது நுரையீரலிலிருந்து ஒரு பகுதியை அகற்றினர்.
தனது மருத்துவச் செய்திகளில் வத்திகன் இத்தகவலை வெளியிட்டது. இது, 71 வயது போப் லியோவுக்கு சுகாதாரரீதியான பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
போப் லியோவுக்கு அடெனோகார்சினோமா (adenocarcinoma) எனும் பலரிடையே காணப்படக்கூடிய புற்றுநோய் வகை இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அவர்மீது நுரையீரலின் ஒரு பகுதியை அகற்றுவதற்கான சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டபோது நடத்தப்பட்ட தசை சோதனையின் மூலம் மருத்துவர்கள் இதை உறுதிப்படுத்தியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.