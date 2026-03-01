Home
கொல்லப்பட்ட ஈரான் தலைவருக்கு ஆதரவாக பாகிஸ்தானில் ஆர்ப்பாட்டம்; ஒன்பது பேர் மரணம்

ஈரானுக்கு அடுத்தபடியாக ஈராக்கிலும் பாகிஸ்தானிலும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் ஷியா பிரிவினர் வாழ்கின்றனர்
கராச்சி நகரில் பாதுகாப்புப் படையினருடன் மோதலில் ஈடுபட்ட போராட்டக்காரர்கள். - படம்: இபிஏ
கராச்சி, பாகிஸ்தான்: பாகிஸ்தானின் கராச்சி நகரில் அயத்துல்லா அலி காமெனி கொல்லப்பட்டதைக் கண்டித்து ஞாயிற்றுக்கிழமை (மார்ச் 1) நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஒன்பது பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.

அமெரிக்க வெளியுறவுத் துணை அலுவலகத்தின் முதல் வேலியை ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் மீறியதால் காவல்துறையினருடன் மோதல் ஏற்பட்டது. அந்த மோதலால் அங்கு மரணங்கள் நடந்துள்ளன.

ஈராக்கின் பாக்தாத்திலும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் வெடித்துள்ளன. அந்நாட்டில் இயங்கும் ஷியா பிரிவைச் சேர்ந்த அயத்துல்லா அலி காமெனியின் ஆயுதமேந்திய குழுக்களின் ஆதரவாளர்கள், பாக்தாத்தில் உள்ள அமெரிக்கத் தூதரகத்தை நெருங்க முயன்றனர். அவர்களை பாதுகாப்புப் படையினர் தடுத்துள்ளனர்.

ஈரானுக்கு அடுத்தபடியாக ஈராக்கிலும் பாகிஸ்தானிலும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் ஷியா பிரிவினர் வாழ்கின்றனர்.

பாகிஸ்தானின் தென்மாநிலமான கராச்சியில் அமெரிக்க துணைத் தூதரக அலுவலகத்துக்கு வெளியே ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் வாகனத்துக்கு தீ மூட்டினர். அதனால் பாதுகாப்புப் படையினர் போராடி அவர்களை அப்புறப்படுத்தினர்.

அப்போது நடந்த அமளியில் ஒன்பது பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். அப்பகுதிக்கு அருகே உள்ள சாலைகளிலும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்துள்ளன. அவை குறித்த விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை. அங்கு துப்பாக்கிச் சூடும் கண்ணீர்புகை வெடிப்பும் கேட்டதாக அறியப்படுகிறது.

பாகிஸ்தானின் பல வட்டாரங்களில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்துள்ளன. தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்திலும் கராச்சியிலும் உள்ள அமெரிக்க வெளியுறவுத் தூதரக அலுவலகங்கள் எவ்வித விவரங்களையும் உறுதிசெய்யவில்லை.

நாடாளுமன்றமும் பல வெளிநாட்டு தூதரகங்களும் அமைந்துள்ள இஸ்லாமாபாத்தின் முக்கியப் பகுதியில் போக்குவரத்துக்கும் பொதுமக்களுக்கும் தடை உத்தரவு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

