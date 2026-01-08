Home
கடனை அடைக்க போர் விமானம்: சவூதியுடன் பாகிஸ்தான் பேச்சு

சவூதி அரேபியப் பட்டத்து இளவசரரும் பாகிஸ்தான் பிரதமரும் கடந்த ஆண்டு ரியாத்தில் சந்தித்தனர். - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

இஸ்லாமாபாத்: தனக்கு வழங்கப்பட்ட 2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கடனுக்கு ஈடாக JF-17 போர் விமானங்களை வழங்க சவூதி அரேபியாவுடன் பாகிஸ்தான் பேச்சு நடத்தி உள்ளதாக பாகிஸ்தான் தரப்பைச் சேர்ந்த இரு தகவல்கள் கூறின. கடந்த ஆண்டு இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் இருதரப்பு தற்காப்பு உடன்பாடு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து ராணுவ ஒத்துழைப்பை மேலும் தீவிரப்படுத்தும் முயற்சியாக அந்தப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டதாக அந்தத் தகவல்கள் குறிப்பிட்டன. கடும் நிதி நெருக்கடியில் பாகிஸ்தான் சிக்கி இருக்கும் வேளையிலும் சவூதி அரேபியா தனது பாதுகாப்புப் பங்காளித்துவத்தை மறுவடிவமைத்து வரும் வேளையிலும் இரு நாடுகளும் ராணுவப் பேச்சை நடத்தி உள்ளன.

