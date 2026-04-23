செரம்பான்: நெகிரி செம்பிலான் மாநிலத்தின் மலாய் ஆட்சியாளரைப் பதவியிலிருந்து நீக்கக் கோரிய நான்கு வட்டாரத் தலைவர்கள், மாநில சட்டமன்றத்தின் தொடக்க விழாவைப் புறக்கணித்ததால், நெகிரி செம்பிலானின் ஆட்சியாளர் பிரச்சினை வியாழக்கிழமையன்று (ஏப்ரல் 23) தொடர்ந்தது.
சட்டமன்றத்தில், பொதுவாக மாநிலத்தின் நான்கு வட்டாரத் தலைவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட, ஆட்சியாளர் துவாங்கு முஹ்ரிஸ் துவாங்கு முனாவிரின் இருபுறமும் உள்ள இரண்டு இருக்கைகள் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் காலியாக இருந்தன. மாநில சட்டமன்றத்தின் தொடக்க விழாவில், வட்டாரத் தலைவர்கள் ஆட்சியாளருடன் வருவது மாநிலத்தின் மரபாகும்.
தனது அரச உரையின் தொடக்கத்தில், துவாங்கு முஹ்ரிஸ், அந்த நான்கு வட்டாரத் தலைவர்களின் வருகையின்மை மாநில சட்டமன்றக் கூட்டத்தின் சட்டபூர்வத்தன்மையைப் பாதிக்காது என்று வலியுறுத்தினார்.
“மக்களின் நலனைக் கவனித்துக் கொள்ள அரசாங்கம் சாதாரணமாகச் செயல்பட வேண்டும்,” என்று அவர் மாநில சட்டமன்றத்தில் கூறினார்.
தங்கள் விருப்பப்படி ஒரு புதிய ஆட்சியாளரான துங்கு நட்ஸருதீன் துவாங்கு ஜாஃபர் பதவியேற்கும் வரை, மாநில சட்டமன்றத்தின் தொடக்க விழாவை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று அந்த நான்கு வட்டாரத் தலைவர்களும் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி கூறியதைத் தொடர்ந்து இந்தப் புறக்கணிப்பு நிகழ்ந்தது.
“தமக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களுக்கு மேல் செயல்படாமல், அதற்குக் கட்டுப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் நெகிரி செம்பிலான் முதல் அமைச்சருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளோம். மாநில சட்டமன்றத்தின் தொடக்க விழாவில் கலந்துகொள்ள வேண்டாம் என்று நாங்கள் முடிவு செய்துள்ளோம்,” என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருந்தது.
ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி ஓர் அதிர்ச்சிகரமான நிகழ்வாக, அந்த நான்கு வட்டாரத் தலைவர்களும், மேலதிக விளக்கம் ஏதுமின்றி, ‘முறைகேடு’ காரணமாக துவாங்கு முஹ்ரிஸ் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக அறிவித்தனர். அதற்குப் பதிலாக, அவர்கள் துங்கு நட்ஸருதீனை அடுத்த ஆட்சியாளராகப் பெயரிட்டனர்.
துங்கு நட்ஸருதீன், துவாங்கு முஹ்ரிஸின் முன்னோடியான மறைந்த துவாங்கு ஜாஃபரின் மகன்.
நெகிரி செம்பிலான் அரசியலமைப்பின் கீழ், மாநிலத்தின் மலாய் ஆட்சியாளரை நியமிக்கவும் நீக்கவும் உள்ளூரில் ‘உண்டாங்’ என்று அழைக்கப்படும் நான்கு வட்டாரத் தலைவர்களுக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆட்சியாளர், பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ‘சுல்தான்’ என்ற பட்டத்திற்குப் பதிலாக ‘யாங் டி-பெர்துவான் பெசார்’ என்று அழைக்கப்படுகிறார்.
தங்கள் முயற்சியை நிராகரித்ததற்காக முதல் அமைச்சர் அமினுதீன் ஹாருனைப் பதவி நீக்கம் செய்ய மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நான்கு வட்டாரத் தலைவர்கள் அழைப்பு விடுத்தனர்.