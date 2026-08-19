மாஸ்கோ: ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின், செவ்வாய்க்கிழமை (ஆகஸ்ட் 18), மியன்மார் தலைவர் மின் ஆவ்ங் ஹ்லாய்ங்குடன் பல்வேறு அம்சங்களைப் பற்றிப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
நடைமுறைக்கு வரக்கூடிய எரிசக்தி ஒப்பந்தங்கள் குறித்தும் அப்போது பேசப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கத்திய நாடுகளிடமிருந்து வரும் நெருக்குதலுக்கு மத்தியில் இச்சந்திப்பு இருநாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவு வலுப்படுத்தப்படுவதற்கான அறிகுறியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
மியன்மார் ராணுவத் தலைவராக இருந்த மின் ஆவ்ங் ஹ்லாய்ங் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் அந்நாட்டின் அதிபராகப் பொறுப்பேற்றார். அதற்குப் பிறகு அண்டை நாடாக இல்லாத ஒரு நாட்டுக்கு அவர் அதிகாரத்துவப் பயணம் மேற்கொண்டிருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.
சந்திப்புக்குப் பிறகு, மின் ஆவ்ங் ஹ்லாய்ங் ரஷ்யாவின் நண்பர் என்று திரு புட்டின் கூறினார். எரிசக்தி, தற்காப்பு, விண்வெளி ஆய்வு உள்ளிட்ட துறைகளில் இருநாடுகளும் ஒத்துழைத்துவருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
எண்ணெய்ச் சுத்திகரிப்பு ஆலையைக் கட்டுவது, ஹைட்ரோகார்பன் உற்பத்தி மற்றும் ஆய்வு ஆகியவற்றின் தொடர்பில் ரஷ்யா, மியன்மாருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திவருவதாகவும அவர் தெரிவித்தார்.
அதோடு, ரஷ்யாவின் திரவ வடிவிலான இயற்கை எரிவாயுவை (எல்என்ஜி) மியன்மாருக்கு விநியோகிக்க நல்ல வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் திரு புட்டின் சொன்னார். எல்என்ஜியை மற்ற நாடுகளுக்கு அனுப்பும் வழியில் மியன்மாரில் நிறுத்துவதும் அதில் அடங்கும்.