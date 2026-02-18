ஜெனீவா: ஜெனீவாவில், அமெரிக்கா தலைமையில் ரஷ்யாவும் உக்ரேனும் அமைதிப்பேச்சுவார்த்தை நடத்திவருகின்றன.
செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 17) தொடங்கிய இரண்டுநாள் பேச்சுவார்த்தை புதன்கிழமை (பிப்ரவரி 18) முடிவடையும். நான்கு ஆண்டுகளாக தொடரும் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர உக்ரேனுக்கு அமெரிக்க அதிபர் அழுத்தம் கொடுத்துவருகிறார்.
சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெனீவா நகரில் பேச்சுவார்த்தை தொடங்குவதற்கு முன்னதாக ரஷ்யா உக்ரேனில் கடும் வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளது. அதனால் உக்ரேனிய தென் பகுதியில் உள்ள துறைமுக நகரான ஒடெசாவில் மின்சாரத் தடை ஏற்பட்டுள்ளது.
அங்கு பல்லாயிரக்கணக்கானோர் தண்ணீர் விநியோகம் இல்லாமல் வாடுவதாக உக்ரேனிய அதிபர் ஸெலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார்.
ஜெனீவாவில் இருந்து தாம் அறிக்கைகளுக்குக் காத்திருப்பதாகவும், போரை உடனடியாக முடிவுக்குக் கொண்டுவர உக்ரேன் தயாராக இருப்பதாகவும் உக்ரேனிய அதிபர் நாட்டு மக்களுக்கு அளிக்கும் அன்றாட இரவு உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
உக்ரேனியத் தலைமை அமைதிப் பேச்சாளர் ருஸ்டம் உமரோவ், நடைமுறை பிரச்சினைகளையும் சாத்தியப்படும் முடிவுகளுக்கான வரையறைகளையும் குறித்து பேச்சுவார்த்தைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறினார். உக்ரேனின் தேசியப் பாதுகாப்பு, தற்காப்பு மன்றத்தின் தலைவரான அவர் மேல் விவரங்களை வழங்கவில்லை.
இவ்வாண்டு ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் அபு தாபியில் நடந்த அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகளில் கைதிகள் பரிமாற்றத்தைத் தவிர முக்கிய முடிவுகள் எட்டப்படவில்லை.
ஐரோப்பாவில் 1945 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு நடந்துவரும் மிகப் பெரிய போரை நிறுத்தும்படி ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரேனுக்கும் அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப், கோரிக்கை விடுத்து வருகிறார். ஆனால் அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்பட உக்ரேன் அதிகம் விட்டுக்கொடுக்க வேண்டியுள்ளது என்று அந்நாட்டு அதிபர் ஸெலன்ஸ்கி கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
அதிக எதிர்பார்ப்புகள் இன்றியே உக்ரேனிய பேச்சாளர்கள் செயல்படுவதாக அக்குழுவின் தலைவர் ருஸ்டம் பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்குவதற்கு முன்பே கூறியிருந்தார்.
ஜெனீவாவில் ஓமானின் சமரசப் பேச்சாளர்கள் தலைமையில் ஈரானிய அதிகாரிகளுடன் காலையில் அணுவாயுத பிரச்சினை தொடர்பாகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பிறகு ரஷ்ய உக்ரேன் சந்திப்பிலும் அமெரிக்கா கலந்துகொண்டுள்ளது.
அமைதிப் பேச்சுகளுக்கான அமெரிக்கப் பிரதிநிதிகள் ஸ்டீவ் விட்கோவும் ஜாரட் குஷ்நரும் இரு கூட்டங்களிலும் இருந்துள்ளனர்.