ரஷ்ய டீசல் இறக்குமதி; டிரம்ப்புக்கு எதிராக அதிருப்திக் குரல்

வாஷிங்டன்: ஈரான் போர் தொடர்ந்து நீடித்து வரும் நிலையில், உலகளாவிய எரிசக்தி விலை கடுமையாக உயர்ந்து வருகிறது. இந்தச் சூழ்நிலையில், ரஷ்யாவிலிருந்து டீசல் இறக்குமதி செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் அறிவித்திருப்பது பெரும் எதிர்ப்பையும் கண்டனங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.
அமெரிக்க மற்றும் உலகச் சந்தைகளுக்காக முதற்கட்டமாக 300,000 டன் டீசலை உடனடியாக விடுவிக்க ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் இணங்கியுள்ளதாக டிரம்ப் வெள்ளிக்கிழமையன்று (அக்டோபர் 9) அறிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து பல டீசல் ஏற்றுமதி மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
ரஷ்ய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுவை இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளுக்கு எதிராகப் புதிய அமெரிக்கத் தடைகளையும் சுங்க வரிகளையும் விதிக்க அனுமதிக்கும் புதிய சட்டத்தில், அதிபர் டிரம்ப் கையெழுத்திட்டுச் சில வாரங்களே ஆகியுள்ள நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை அமெரிக்கச் சட்டங்களை நேரடியாக மீறும் வகையில் அமைந்துள்ளது என்று குடியரசுக் கட்சி மற்றும் ஜனநாயகக் கட்சியின் சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளனர்.
தொடக்கக் கட்டமாக விடுவிக்கப்படும் 300,000 டன் டீசலைத் தொடர்ந்து, ரஷ்யா வரும் நவம்பர் மாதத்தில் 500,000 டன்னையும் அதற்குப் பிறகு மேலும் ஒரு மில்லியன் டன்னையும் விநியோகிக்கும் என்று அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நடைபெற்று வரும் போரின்போது உக்ரேனால் தாக்கப்பட்ட ரஷ்யாவின் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகளின் நிலையைப் பொறுத்து, குறுகிய காலத்திற்குள் மேலும் மூன்று மில்லியன் டன் டீசல் விநியோகிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.
இதற்கிடையே, ரஷ்யாவும் உக்ரேனும் எரிசக்தி சார்ந்த போர் நிறுத்தத்துக்கு இணங்கியுள்ளதாக அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு உக்ரேன் ஆதரவு தெரிவித்துள்ள போதிலும், ரஷ்யா இதுவரை எந்த ஓர் அதிகாரபூர்வக் கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. இந்த உத்தரவு உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாக அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்தினாரே தவிர, அதற்கான கூடுதல் விவரங்கள் எதையும் வழங்கவில்லை.
அதிபர் டிரம்ப்பின் இந்த அறிவிப்பு உக்ரேன் அதிபர் வொலோடிமிர் ஸெலென்ஸ்கிக்குத் தொடக்கத்தில் வியப்பை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும், ரஷ்யா ஒப்புக்கொண்டால் தானும் இதை ஆதரிப்பதாகக் கூறிய அவர், அதிபர் டிரம்ப்பின் சமூக வலைத்தளப் பதிவுக்குப் பிறகும் உக்ரேனின் ஆற்றல் உள்கட்டமைப்பு மையங்கள் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தியதாகக் குற்றம் சாட்டினார்.
ரஷ்யாவுடன் எட்டப்பட்டுள்ள டீசல் விநியோக ஒப்பந்தத்தை அது பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு, ரஷ்யாவின் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் மீதான தாக்குதல்களை நிறுத்துமாறு உக்ரேனை அதிபர் டிரம்ப் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். ஆனால், ரஷ்யாவின் போர்க்கால வருவாயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அத்தகைய தாக்குதல்கள் மிகவும் அவசியமானவை என்பது உக்ரேனின் நிலைப்பாடாக உள்ளது.