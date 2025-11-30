Home

சாபா தேர்தல்: மீண்டும் ‘ஜிஆர்எஸ்’ வெற்றி

மீண்டும் சாபா முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள ஹஜிஜி நூர் (நடுவில்). - படம்: பெர்னாமா

கோத்தா கினபாலு: மலேசியாவின் சாபா மாநிலத் தேர்தலில் காபுங்கான் ரக்யாட் சாபா (ஜிஆர்எஸ்) கூட்டணி மீண்டும் வெற்றிபெற்றுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து அக்கூட்டணியின் தலைவர் ஹஜிஜி நூர் மறுபடியும் முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். அவர், இரண்டாவது முறையாக ஆளுநரின் முன்னிலையில் சாபா முதல்வர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்.

இவ்வாண்டின் சாபா சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஜிஆர்எஸ் 29 இடங்களில் வென்றது. மற்ற கூட்டணிக் கட்சிகளான அப்கோ இரு இடங்களிலும், பக்கத்தான் ஹரப்பான் ஓரிடத்திலும் வெற்றிபெற்றன. சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் ஐந்து இடங்களில் வென்றனர்.

ஜிஆர்எஸ் மொத்தமாக 37 இடங்களில் வெற்றிபெற்றது, மாநில அரசாங்கத்தை அமைக்கத் தேவையான பெரும்பான்மை வாக்குகளை அது பெற்றது.

ஜிஆர்எஸ்-ஐ எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட வாரிசான் கட்சி 25 இடங்களில் வெற்றிபெற்றது. ஆட்சி அமைக்கப் போதுமான இடங்களில் வாரிசான் வெல்லவில்லை.

64.35 விழுக்காட்டு வாக்காளர்கள் இத்தேர்தலில் வாக்களித்தனர். சாதாரணமாக வாக்களித்தோர், தபால்வழி வாக்களித்தோர், முன்னதாகவே வாக்களித்தோர் ஆகியோர் இவர்களில் அடங்குவர்.

மொத்தம் 1,148,476 பேர் சாபா தேர்தலில் வாக்களித்தனர்.

குறிப்புச் சொற்கள்
உலகம்மலேசியாசாபாதேர்தல்வாக்கெடுப்பு

