புத்ராஜெயா: ரவாங்கில் ஒரு கோவிலைச் சேதப்படுத்தியது உட்பட, சட்டவிரோதமாக வழிபாட்டுத் தலங்கள் கட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சர்ச்சை குறித்து வெள்ளிக்கிழமை (பிப்ரவரி 13) அன்று அமைச்சரவையில் விளக்குவதாக உள்துறை அமைச்சர் சைஃபுதீன் நசுத்தியோன் இஸ்மாயில் தெரிவித்தார்.
உண்மையான நிலைமை, இந்த விவகாரத்தைக் கையாள்வதில் காவல்துறை வகித்த பங்கு, இன உணர்வுகளைத் தூண்டி பிரச்சினையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பவாதிகள் ஆகியோரை வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டுவர இதுபோன்ற விளக்கம் அவசியம் என்று அவர் கூறினார்.
உண்மையான காவல் நிலையம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் குறித்து அமைச்சரவைக்குத் தெரிவிப்பேன் என்று அவர் உள்துறை அமைச்சின் மாதாந்தரக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிறகு செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
சட்டவிரோதமாகக் கூறப்படும் கோயில்கள் தொடர்பான பிரச்சினை அண்மைய வாரங்களில் பிரபலமடைந்தது. இதன் தொடர்பில் இந்து சமூகத்தைச் சேர்ந்த பல அரசியல்வாதிகள் நிதானத்தைக் கோரியுள்ளனர்.
கடந்த சனிக்கிழமை அத்தகைய கோயில்களுக்கு எதிரான பேரணி நடைபெறவிருந்தது. ஆனால் அதை ரத்து செய்ய உத்தரவு பிறப்பித்த போதிலும், போராட்டத்தைத் தொடரத் திட்டமிட்டிருந்த பலர் கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் அது தோல்வியடைந்தது. புதன்கிழமை இரவு, ரவாங்கில் ஒரு கோவிலை இடித்த பின்னர் ஆர்வலர் தமீம் தஹ்ரி கைது செய்யப்பட்டதாக மலேசியாகினி செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
‘சட்டவிரோத’ கோயில்களுக்கு எதிரான பிரசாரத்தில் முன்னணியில் இருந்தவர்களில் ஒருவரான தமீமும் திட்டமிடப்பட்ட பேரணிக்கு முன்னதாக சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டார்.
காவல்துறையினரால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்படாமலோ அல்லது ‘ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்படாமலோ’ இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக வெள்ளிக்கிழமை அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடத்தப்படும் என்று சைஃபுதீன் கூறினார்.
திட்டமிடப்பட்ட பேரணிக்கு முன்னதாக சில தனிநபர்கள் மீதான நடவடிக்கை சட்டவிரோதமானது என்றும் மேலும் கூட்டம் கூடுவதற்கும் பேச்சு சுதந்திரத்திற்கும் எதிரானது என்ற கருத்தும் இருப்பதாக அவர் கூறினார்.
ஆனால் நிலைமை கட்டுப்பாட்டை மீறாமல் இருக்க காவல்துறையினர் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்தனர். பேச்சு சுதந்திரம் என்பது வெவ்வேறு இனங்கள் மற்றும் சமயங்களுக்கு இடையில் பதற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் உணர்வுகளைத் தூண்டும் அல்லது தூண்டும் உரிமையைக் குறிக்காது.
அதற்கு வரம்புகள் உள்ளன என்று அவர் கூறினார். பல அரசியல்வாதிகள் இந்தப் பிரச்சினையை முக்கிய புள்ளிகளைப் பெறுவதற்காகப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றும் அமைச்சர் கூறினார்.