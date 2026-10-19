பெட்டாலிங் ஜெயா: மலேசியாவில் கோலாலம்பூரிலும் வேறு ஐந்து மாநிலங்களிலும் திங்கட்கிழமை (அக்டோபர் 19) பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டன.
சிலாங்கூர், நெகிரி செம்பிலான், மலாக்கா, பாகாங், பினாங்கு ஆகியவை அந்த ஐந்து மாநிலங்களாகும்.
மலேசிய கல்வி அமைச்சின்கீழ் செயல்படும் பள்ளிகளுக்கு இது பொருந்தும். புகைமூட்டத்தால் ஏற்பட்ட இடையூறு காரணமாகப் பள்ளிகள் முடப்பட்டிருந்தன. பள்ளிகளில் இருக்கும்போது முகக்கவசம் அணியுமாறு மாணவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுவதாக கோலாலம்பூர் மத்திய அரசு வட்டாரக் கல்விப் பிரிவும் சிலாங்கூர் கல்விப் பிரிவும் தெரிவித்துள்ளன.
நிலைமையைக் கண்காணித்து அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகளையும் அதிகாரிகள் விடுக்கும் அறிவுரைகளையும் பின்பற்றி நடந்துகொள்ளுமாறு அவ்விரு பிரிவுகளும் பெற்றோர், காப்பாளர்கள், பள்ளி ஊழியர்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளன.
நெகிரி செம்பிலான்
நெகிரி செம்பிலானில் கல்விப் பரவ இறுதியில் மாணவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் தேர்வுகளை ஒத்திவைக்குமாறு அம்மாநிலக் கல்விப் பிரிவு, பள்ளிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருந்ததாக பெர்னாமா செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்தது. இது பள்ளிகள் தங்களுக்குள் நடத்தும் எல்லா தேர்வுகளுக்கும் பொருந்தும். அதோடு, ஏபிஐ குறியீடு 100ஐத் தாண்டினால் எல்லா வெளிப்புற நடவடிக்கைகளும் நிறுத்தப்படவேண்டும் என்றும் பள்ளிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
பாகாங்
பாகாங் மாநிலத்தில் பெந்தோங்கில் பள்ளிகள் எப்போதும்போல் செயல்படும் என்று மாநிலக் கல்விப் பிரிவு தெரிவித்தது. அதேவேளை, தகவல் தெரிவிக்கப்படும் வரை எல்லா வெளிப்புற நடவடிக்கைகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக அது குறிப்பிட்டது. மற்ற மாவட்டங்களிலும் பள்ளிகள் இயல்பாகச் செயல்பட்டுவருகின்றன.
ஏபிஐ குறியீடு மிக ஆரோக்கியமற்ற நிலையைத் தொடும்போது எல்லா வெளிப்புற நடவடிக்கைகளும் பொது ஒன்றுகூடல்களும் நிறுத்தப்படவேண்டும் என்று மலேசிய சுகாதார அமைச்சு முன்னதாக எச்சரித்திருந்தது. வெளிப்புறத்தில் உடல்ரீதியான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதைக் குறைத்துக்கொள்ளுமாறும் அமைச்சு கேட்டுக்கொண்டிருந்தது.
ஏபிஐ குறியீட்டு நிலைகள்
பூஜ்யத்திலிருந்து 50க்கு உட்பட்ட ஏபிஐ குறியீடு காற்றுத்தரம் நன்றாக இருப்பதைக் குறிக்கும். ஏபிஐ குறியீடு 101லிருந்து 200க்கு உட்பட்டிருந்தால் காற்றின் தரம் ஆரோக்கியமற்ற நிலையில் இருக்கிறது என அர்த்தமாகும்.
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19 Oct 2026 - 11:19 AM
ஏபிஐ குறியீடு 300ஐத் தாண்டுடினால் அது காற்றின் தரம் அபாயக் கட்டத்தில் இருப்பதைக் குறிக்கும்.