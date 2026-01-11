யங்கூன்: போரும் பூசலும் சூழ்ந்துள்ள மியன்மாரின் பொதுத்தேர்தலுக்கான இரண்டாவது கட்ட வாக்களிப்புக்கு மக்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜனவரி 11) வாக்குச் சாவடிகளுக்குச் செல்கின்றனர்.
ராணுவ ஆட்சியை மேலும் வேரூன்றச் செய்யும் கருவியாக இந்த வாக்கெடுப்பு குறைகூறப்பட்ட நிலையில் முதல் கட்ட வாக்கெடுப்புக்கு அதிகம் பேர் வரவில்லை. இத்தேர்தல் சுதந்திரமாகவோ, நேர்மையாகவோ இல்லை என ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பும் பல்வேறு மனித உரிமைக்குழுக்களும் கூறி வருகின்றன.
2021ல் அந்நாட்டில் நடந்த ஆட்சிக்கவிழப்புக்குப் பிறகு ராணுவ ஆட்சி நடைபெற்றுவருகிறது. 51 மில்லியன் பேர் வாழும் அந்நாடு, உள்நாட்டுப் போரால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் பொருளியல் நிலைத்தன்மை பெற முடியாமல் தத்தளித்து வருகிறது.
இறுதிகட்ட வாக்கெடுப்பு, ஜனவரி 25ல் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தத்தில் மியன்மாரின் 330 நகரங்களில் 265ல் வாக்களிப்பு நடைபெறும்.