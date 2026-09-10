வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கடுமையான வெப்பம் பதிவாகி உள்ளது. இந்தத் தகவலை அந்நாட்டின் தேசிய பெருங்கடல், வளிமண்டல நிர்வாக அமைப்பு அறிவித்துள்ளது. பருவநிலை மாற்றத்தின் தீவிர விளைவுகள் குறித்து எச்சரிக்கை மணிகளை எழுப்பும் வகையில் இந்த மாறுதல் அமைந்துள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். அலாஸ்கா, ஹவாயி தவிர்த்து அமெரிக்காவின் 48 மாநிலங்களில், கடந்த ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான காலத்தில் சராசரி வெப்பநிலை 23.6 டிகிரி செல்சியசாகப் பதிவாகியுள்ளது.
இது 1936, 2021ஆம் ஆண்டுகளில் பதிவான முந்தைய அதிகபட்ச வெப்பநிலையைவிட 0.2 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகம் ஆகும். இதன் மூலம், அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே கடுமையாகச் சுட்டெரிக்கும் ஐந்து கோடைக்காலங்களில் நான்கு கோடைக்காலங்கள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ளேயே பதிவாகியுள்ளன.
இதில் 2022, 2024ஆம் ஆண்டுகள் முறையே நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் இடங்களைப் பிடித்துள்ளன. முதன்மையாகப் படிம எரிபொருள்களை எரிப்பதால் மனிதர்களால் தூண்டப்படும் பருவநிலை மாற்றமே இந்த வெப்ப உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணமாகும்.
மேலும், 1895ல் புள்ளிவிவரப் பதிவுகள் தொடங்கியதிலிருந்து 2026ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் மாதமே மிக அதிக வெப்பம் நிலவிய மாதமாகக் கருதப்படுகிறது.
இம்மாதத்தின் சராசரி வெப்பநிலை 24.2 டிகிரி செல்சியசாக இருந்தது. அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே மிக அதிக வெப்பம் பதிவான மாதமாக 2026ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் அமைந்தது என்றும் அமைப்பு முன்னரே தெரிவித்திருந்தது.
இக்காலத்தில் மழைப்பொழிவு சராசரியைவிடக் குறைவாகவே பதிவானது. ஆகஸ்ட் மாதம் மற்றும் ஜூன்-ஆகஸ்ட் காலகட்டம் ஆகிய இரண்டும் வறட்சியான பதிவுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்காக அமைந்தன. செப்டம்பர் 1 நிலவரப்படி அமெரிக்காவின் 60 விழுக்காடு பகுதிகள் வறட்சியின் பிடியில் சிக்கியுள்ளன.
இதன் விளைவாக, அமெரிக்காவின் மிகப் பெரிய நீர்த்தேக்கமான ‘மீட் ஏரி’ வரலாற்றுப் பதிவிலேயே மிகக் குறைந்த நீர்மட்டத்தை எட்டியுள்ளது.