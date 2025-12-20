Home
quick-news-icon
கார் சன்னலை உடைத்துக் கள்வர்கள் கைவரிசை

ஜோகூர் பாருவில் மடிக்கணினியையும் பிராடா கைப்பையையும் பறிகொடுத்த சிங்கப்பூர்ப் பெண்

1 mins read
03b59875-c47e-4ec3-ad44-cf3033d6b6a5
சிங்கப்பூர்ப் பெண்ணின் கார்ச் சன்னல் உடைக்கப்பட்ட சம்பவம் அக்கம்பக்கக் கடைகளின் கண்காணிப்புப் படக்கருவிகளில் பதிவாகியிருந்தன. - படம்: மதர்‌ஷிப்

ஜோகூர் பாரு: ஜோகூர் பாருவில் இரவு உணவு உண்ட பிறகு காருக்குத் திரும்பிய சிங்கப்பூர்ப் பெண்ணுக்குக் காத்திருந்தது அதிர்ச்சி.

அவரின் கார்ச் சன்னல்களில் ஒன்று உடைக்கப்பட்டிருந்தது. காருக்குள் இருந்த அவரின் மடிக்கணினியையும் பிராடா கைப்பையையும் காணவில்லை. கைப்பைக்குள் வேலை தொடர்பான ஆவணங்களை அவர் வைத்திருந்தார்.

ஹார்ட்வேர் ஸோன் தொழில்நுட்ப இணையத்தளத்தில் தனக்கு நடந்தவற்றை விவரித்து அந்தப் பெண் புதன்கிழமை (டிசம்பர் 17) பதிவிட்டிருந்தார். ஆனால் அந்தப் பதிவு தற்போது அகற்றப்பட்டுவிட்டதாக ‌ஷின் மின் ஊடகம் தெரிவித்தது.

தாமான் பெலாங்கியில் உள்ள ஜாலான் தாமான் ஸ்ரீ பெலாங்கியில் உள்ள ‘த டோஸ்ட்’ கடைக்கு அருகே சம்பவம் நடந்ததாகப் பெண் தெரிவித்தார்.

டொயோட்டா வெல்ஃபைர் காரின் முன்பக்கப் பயணி இருக்கையின் அருகே உள்ள சன்னல் முழுமையாக நொறுக்கப்பட்டிருந்தது.

கண்ணாடிச் சில்லுகள் தரையில் காணப்பட்டன.

உள்ளூர்க் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்திருப்பதாகப் பெண் சொன்னார்.

காரில் எந்தப் பொருளையும் விட்டுச்சென்றிருக்கக்கூடாது என்று காவல்துறையினர் கூறியதாகத் தெரிகிறது.

தொடர்புடைய செய்திகள்
சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த அவுடி கார் கட்டுபாட்டை இழந்து ஜோகூர் பாருவில் உள்ள தரை வீடுகளுக்குள் மோதியது.

ஜோகூர் பாரு தரைவீடுகளின்மேல் மோதிய சிங்கப்பூர்க் கார்

போதைப்பொருளுக்கு எதிரான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் சிங்கப்பூரின் தேசிய பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சரும், உள்துறை அமைச்சருமான கா. சண்முகமும் (வலமிருந்து 2வது) மலேசிய உள்துறை அமைச்சர் சைஃபுதீன் நசுத்தியோனும் கையெழுத்திட்டனர். இரு பிரதமர்களும் அதைப் பார்வையிட்டனர்.

சாபா, சரவாக் மாநிலங்களில் விரைவில் சிங்கப்பூரின் துணைத் தூதரகங்கள்

பக்கத்திலிருந்த கடைகளின் கண்காணிப்புப் படக்கருவிகளில் சம்பவம் பதிவாகியிருந்தது. அந்தப் பதிவுகளைப் பெற்றிருப்பதாகவும் சிங்கப்பூர்ப் பெண் சொன்னார்.

அண்மை ஆண்டுகளில் ஜோகூர் பாருவில் வாகனங்கள் உடைக்கப்பட்டு உடைமைகள் களவாடப்படும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடந்துள்ளன.

குறிப்புச் சொற்கள்
மலேசியாஜோகூர் பாருசிங்கப்பூரர்கார்தாக்குதல்