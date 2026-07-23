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சிங்கப்பூரின் சராசரி சொத்து மதிப்பு உயர்ந்து வருகிறது

சிங்கப்பூரின் சராசரி சொத்து மதிப்பு உயர்ந்து வருகிறது

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2025ஆம் ஆண்டில் பெரியவர்களுக்கான சராசரி சொத்து மதிப்புப் பட்டியலில் சிங்கப்பூர் உலகளவில் ஆறாவது இடத்தைப் பிடித்தது; ஆனால், இடைநிலைச் சொத்து மதிப்பில் 20வது இடத்தை மட்டுமே பிடித்தது. - கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

யுபிஎஸ் நிறுவனத்தின் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான உலகளாவிய சொத்து அறிக்கையின்படி, அது கண்காணிக்கும் 56 சந்தைகளின் மொத்தச் சொத்து மதிப்பு அமெரிக்க டாலர் அடிப்படையில் 10.8 விழுக்காடு வளர்ச்சியடைந்தது.

அது 2024 அல்லது 2023ஆம் ஆண்டைவிட இரு மடங்குக்கும் மேலான விரைவான வளர்ச்சியாகும். இருப்பினும், அந்த அறிக்கை ஒரு முக்கியச் சிக்கலைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

அந்த 10.8 விழுக்காட்டு உயர்வு, பெரும்பணக்காரர்களின் லாபத்தைக் கொண்டு மட்டுமே மதிப்பிடப்பட்டது. சராசரி சொத்து மதிப்பு வெகுவாக உயர்ந்த அதே வேளையில், இடைநிலைச் சொத்து மதிப்பு பெரும்பாலான சந்தைகளில் சரிவைக் கண்டுள்ளது.

அந்த முரண்பாடு, ஆகப் பணக்காரர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இடையே வளர்ந்துவரும் இடைவெளியைச் சுட்டிக்காட்டுவதாக யுபிஎஸ் கூறுகிறது.

ஆசியாவிலேயே சிங்கப்பூரில்தான் இடைவெளி மிக அதிகம்

அமெரிக்காவைவிட சிங்கப்பூரின் புள்ளிவிவரங்கள் அவ்வளவு தீவிரமாக இல்லை என்றாலும், பிரச்சினை அதே அளவில்தான் உள்ளது என்று அறிக்கை காட்டுகிறது.

2025ஆம் ஆண்டில், உலகளவில் பெரியவர்களுக்கான சராசரி சொத்து மதிப்புக்கான பட்டியலில், US$527,217உடன் (S$680,000) சிங்கப்பூர் ஆறாவது இடத்தைப் பிடித்தது. ஆனால், இடைநிலைச் சொத்து மதிப்பில் அது US$96,434 பெற்று 20வது இடத்தில் மட்டுமே வந்தது.

அதன் காரணமாக, சராசரி - இடைநிலை மதிப்புக்கு இடையிலான விகிதம் 5.47 மடங்காகப் பதிவானது. யுபிஎஸ் ஆய்வில் உள்ள ஆசிய நாடுகளிலேயே அதுவே ஆகப்பெரிய இடைவெளியாகும்.

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சொத்துமதிப்புசிங்கப்பூர்

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