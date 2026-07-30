கொழும்பு: பன்னாட்டு மோசடி கட்டமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய இணையவழி மோசடி மையங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, கணினி தொடர்பான மோசடிகளுடன் தொடர்பு இருப்பதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் ஒரு சீன நாட்டவரின் கொலை தொடர்பாக ஆறு பேரை இலங்கை காவல்துறை தேடி வருவதாக வியாழக்கிழமை (ஜூலை 30) ஓர் அதிகாரி தெரிவித்தார்.
2026ஆம் ஆண்டில், நாடு முழுவதும் உள்ள தங்கும் விடுதிகள், வாடகை வீடுகள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் இருந்து இந்திய, சீன, நேப்பாள, வியட்னாமியர்கள் உட்பட சுமார் 700 வெளிநாட்டினரை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். இது 2025ஆம் ஆண்டின் எண்ணிக்கையை விட கிட்டத்தட்ட இருமடங்கு என காவல்துறை தரவுகள் காட்டுகின்றன.
கொழும்பிலிருந்து சுமார் 60 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள எஹெலியகொட நகரில் இருந்து ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு சடலமாக மீட்கப்பட்ட அந்த சீன நாட்டவர், அந்நாட்டின் வர்த்தகத் தலைநகரில் கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என காவல்துறை நம்புகிறது.
“கொலையுடன் தொடர்புடைய மூன்று சந்தேக நபர்கள் இலங்கையில் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. மேலும் அவர்கள் மீது நாங்கள் பயணத் தடை விதித்துள்ளோம்,” என்று காவல்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் ஃபிரடெரிக் வூட்லர் ராய்ட்டர்சிடம் தெரிவித்தார்.
“நாட்டை விட்டு வெளியேற முடிந்த மூன்று சந்தேக நபர்கள் இன்டர்போலின் உதவியுடன் தேடப்பட்டு வருகின்றனர்,” அவர் மேலும் கூறினார்.
கொலையுடன் தொடர்புடைய இரண்டு சீன நாட்டினர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று அவர் மேலும் கூறினார். அதே நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவரின் அடையாளத்தை வெளியிட அவர் மறுத்துவிட்டார்.
கணினி தொடர்பான மோசடிகளுடன் தொடர்புடைய சீன நாட்டினரின் ஒரு பெரிய குழுவின் ஒரு பகுதியாக அவர் இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுவதாக, பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத இரண்டு காவல்துறை வட்டாரங்கள் ராய்ட்டர்சிடம் தெரிவித்தன.
கருத்து தெரிவிக்குமாறு விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளுக்கு சீன வெளியுறவு அமைச்சும் கொழும்பில் உள்ள சீனத் தூதரகமும் உடனடியாகப் பதிலளிக்கவில்லை.