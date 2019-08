கண்ணில் சுடப்பட்ட பெண்; கோபத்தில் கொந்தளிக்கும் ஹாங்காங்

ஹாங்காங்கில் ஜனநாயக உரிமைகளுக்கான ஆர்ப்பாட்டம் இரண்டாவது மாதமாகத் தொடர்கிற இந்நேரத்தில், போலிசாரால் வலது கண்ணில் சுடப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பெண்ணுக்கு ஆதரவாக ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் குரல் கொடுத்துவருகின்றனர். வெகு காலமாக அகிம்சையைக் கடைப்பிடித்து தங்களது உரிமைகளைக் கோரிவரும் அந்த மக்களின் பொறுமைக்கு இந்த அண்மை நிகழ்வு மற்றொரு சோதனையாக உள்ளது.

காய்ந்த பட்டாணிகளைக் கொண்டுள்ள சிறு பைக்குண்டால் அடையாளம் வெளியிடப்படாத அந்தப் பெண்ணை போலிசார், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ‘சிம் ஷா சுய்’ தெருவில் சுட்டதாகத் தெரிவித்தனர். அவர் மருத்துவத் துறையில் பணியாற்றுவதாகச் சில செய்தி அறிக்கைகள் குறிப்பிடுகின்றன.

Disturbing image. A woman got hit in her eye by projectile fired from the #TsimShaTsui police station. Reports said it was a bean bag round that went through her goggles. Online sources said her eyeball has burst & she might be permanently blind in one eye. #HongKongProtests pic.twitter.com/fuY2Ebvo53

— Frances Sit (@frances_sit) August 11, 2019