(காணொளி): ஹாங்காங்கில் தடம்புரண்ட ரயில்; பலர் காயம்

ஹாங்காங்கில் ரயில் ஒன்று தடம்புரண்டதில் பலர் காயமடைந்ததாகத் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

கிழக்கு ரயில் பாதையிலுள்ள ஹங் ஹோம் நிலையத்தில் இந்தச் சம்பவம் நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

MTR train derailment near Hung Hom has forced suspension of part of East Rail line during morning rush hour. Video circulating online shows passengers have to walk on the railway track. pic.twitter.com/XsW3ETxBNj

— Alvin L (@alvinllum) September 17, 2019