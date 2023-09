குர்திய மாது இறந்து ஓராண்டு நிறைவு: ஈரானில் தொடரும் போராட்டம்

TOPSHOT - Women hold placards during a global protest in solidarity with Iranian women in New York on September 16, 2023, on the first anniversary of the death of Iranian Kurd Mahsa Amini in custody. (Photo by Kena Betancur / AFP)

நியூயார்க்கில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற போராட்டத்தில், ஈரானிய மாதர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் பெண்கள்.