ஜோகூர் பாரு: குப்பை போடும் குற்றங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடுமையான தண்டனைகள் பலனளிக்கத் தொடங்கி உள்ளன.
கடுமையான அமலாக்க நடவடிக்கையும் கட்டாய சமூகச் சேவைத் தண்டனையும் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட பின்னர் ஜோகூர் பாரு நகரில் குப்பை போடும் சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
குறிப்பாக, நகரில் முக்கியமான பகுதிகளில் மீண்டும் மீண்டும் குப்பை போடும் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன.
அதிகாரிகள் இடைவிடாமல் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் காரணமாக பொதுமக்களின் நடத்தையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஜோகூர் மாநில திடக்கழிவு மேலாண்மை மற்றும் பொதுத் துப்புரவுக் கழகத்தின் (SWCorp) இயக்குநர் ஜைனல் ஃபித்ரி அகம்மது தெரிவித்துள்ளார்.
ஸ்டார்மெட்ரோ ஊடகத்திடம் பேசிய அவர், “அமலாக்க நடவடிக்கைகளும் சமூக சேவை உத்தரவுகளும் இணைந்து மேற்கொள்ளப்படுவது நல்ல பலனைத் தந்துள்ளது. கண்ட இடங்களில் குப்பைகளைப் போடும் பழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் அந்த நடவடிக்கைகள் கைகொடுத்துள்ளதையே இது காட்டுகிறது,” என்றார் அவர்.