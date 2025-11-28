பிஷ்கெக்: மாஸ்கோ சொந்தம் கொண்டாடும் பகுதிகளை உக்ரேன் கைவிட்டால் போரை நிறுத்தத் தயார் என்று ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் கூறியிருக்கிறார்.
அதற்கு உடன்படாவிட்டால், அந்தப் பகுதிகளை ரஷ்ய ராணுவம் படைபலத்தைப் பயன்படுத்தி எடுத்துக்கொள்ளும் என்றார் அவர்.
உக்ரேனின் கிழக்குப் பகுதிக்குள் ரஷ்ய ராணுவம் மெதுவாக ஆனால் அதே நேரம் முனைப்புடன் முன்னேறி வருகிறது. உக்ரேனியப் படையினருடன் அது தொடர்ந்து சண்டையிடுகிறது.
உக்ரேனியப் பகுதியில் ஏறக்குறைய 20 விழுக்காடு, ரஷ்யாவின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கிறது.
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதியை ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்க முடியாது என்கிறது கீவ். அமைதி முயற்சியில் அது பெரிய முட்டுக்கட்டையாக உள்ளது.
பேச்சில் இடம்பெறும் இன்னொரு முக்கிய அம்சம், உக்ரேனுக்கான மேற்கத்திய நாடுகளின் பாதுகாப்பு உத்தரவாதம். எதிர்காலத்தில் மாஸ்கோ மீண்டும் படையெடுப்பதைத் தடுக்க அது அவசியம் என்று கீவ் கூறுகிறது.
வாஷிங்டனின் திட்டத்தில் உக்ரேனுக்கு ஆதரவான ஐரோப்பிய நாடுகளின் கருத்துகள் ஆரம்பத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படவில்லை. கிழக்கு டொனெட்ஸ்க் வட்டாரத்திலிருந்து கீவ் அதன் படைகளை மீட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதன்படி டொனெட்ஸ்க், கிரைமியா, லுஹான்ஸ்க் ஆகிய வட்டாரங்கள் ரஷ்யாவுக்குச் சொந்தமானவை என அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தன.
கீவும் ஐரோப்பாவும் குறைகூறியதைத் தொடர்ந்து, திட்டத்தில் அமெரிக்கா திருத்தங்களைச் செய்தது. அமைதித் திட்டத்தின் புதிய வரைவை இன்னும் அது வெளியிடவில்லை.
ஆயினும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் புதிய திட்டத்தைப் பார்த்துவிட்டார். சமரசப் பேச்சைத் தொடங்குவதற்கு அதனை அடிப்படையாக வைத்துக்கொள்ளலாம் என்றார் அவர்.
அமைதித் திட்டத்தின் முதல் வரைவில் 28 அம்சங்கள் இருந்தன. இப்போது அவை 20க்குக் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
புதிய திட்டம் குறித்து விவாதிக்க அமெரிக்காவின் சமரசப் பேச்சாளர் ஸ்டீவ் விட்கோஃப் அடுத்த வாரம் மாஸ்கோவிற்கு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக திரு புட்டின் சொன்னார்.
அமைதித் திட்டம் குறித்துப் பேச்சு நடத்த அமெரிக்க ராணுவச் செயலாளர் டேனியல் டிரிஸ்கோல், இவ்வாரம் கீவுக்குச் செல்கிறார்.