‘தோக்கியோ ஸ்கைட்ரீ’யில் மின்தூக்கிக் கோளாறு; 20 பேர் சிக்கினர்

நிலத்துக்கு மேல் 634 மீட்டர் உயரம் உள்ள ‘தோக்கியோ ஸ்கைட்ரீ’. - படம்: தோக்கியோ ஸ்கைட்ரீ

தோக்கியோ: ஜப்பானின் பிரபல சுற்றுப்பயண இடமான ‘தோக்கியோ ஸ்கைட்ரீ’ கோபுரத்தில் உள்ள மின்தூக்கி ஒன்றில் கோளாறு ஏற்பட்டது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்ரவரி 22) இரவு, நிலத்துக்கு மேல் 30 மீட்டர் உயரத்தில் செயலிழந்த அதில், 20 பேர் சிக்கியதாக உள்ளூர்க் காவல்துறை கூறியது.

ஐந்தரை மணி நேரம் மின்தூக்கியில் சிக்கிய பிறகு, இரண்டு பிள்ளைகள் உட்பட 20 ஆண்களும் பெண்களும் காயங்களின்றி மீட்கப்பட்டனர்.

அந்தக் கோளாற்றால், மொத்தம் 1,200 பேர் தற்காலிகமாக, நிலத்துக்கு மேல் 450 மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும் ‘டெம்போ டெக்’ (Tembo Deck), ‘டெம்போ கேலரியா’ (Tembo Galleria) ஆகிய பார்வையாளர் தளங்களில் சிக்கினர்.

அந்தக் கோபுரம் பாதுகாப்புச் சோதனைக்காகத் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருக்கும் என்று தோக்கியோ ஸ்கைட்ரீயின் செயல்பாட்டு நிறுவனம் கூறியது.

முன்கூட்டியே நுழைவுச் சீட்டுகள் வாங்கியோருக்குப் பணம் திரும்பக் கொடுக்கப்படும் என்றும் அது தெரிவித்தது.

